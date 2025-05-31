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Общество

Криминальные драмы, комедии и мультсериал. Что посмотреть на следующей неделе

Фото из интернета. Кадр из сериала «Джинни и Джорджия»

На следующей неделе (2-8 июня) нас премьерами радовать особо не будут — в основном продолжения старых сериалов. Но стоит обратить внимание на южнокорейский боевик «Пощады нет никому». Его активно обсуждают еще до премьеры, и у него повышенные ожидания. Кстати, на следующей неделе довольно много именно криминальных сериалов.

1
«Джинни и Джорджия», драма, третий сезон (4 июня) 

Действие сериала разворачивается вокруг семьи Миллеров. Джинни — очень тревожная и недоверчивая девушка-подросток, а ее мать Джорджия — активная и энергичная женщина, которая влюбляет в себя с первого взгляда. Вместе с маленьким Остином они перебираются в небольшой городок, расположенный в Новой Англии. После долгих лет скитаний по всей стране это место кажется им настоящим домом. По ходу развития сюжета герои сталкиваются с самыми неоднозначными событиями, а Джинни порой ведет себя куда более взросло, чем ее 30-летняя родительница.

2
«Королевы Юрсхольма», криминал, второй сезон (5 июня) 

Криминальная драма о женской банде, основанная на реальных событиях. «Королевы Барракуды» — это группа девочек-подростков, которым наскучила привилегированная жизнь в богатом пригороде Стокгольма. Под руководством самой активной и дерзкой девчонки в Юрсхольме они объединяются в команду и начинают грабить дома обеспеченных соседей, играя роль современных Робин Гудов. Днем они преуспевающие студентки и примерные дочери, но ночью — безжалостные воровки.

3
«Засланец из космоса», комедия, четвертый сезон (6 июня) 

Комедийное шоу с элементами научной фантастики. Однажды инопланетянин по имени Гэрри прибывает в наш мир на своем огромном и усовершенствованном космическом корабле, чтобы навсегда уничтожить все живое на планете. Однако реализация плана потребует определенного количества времени и сил. В итоге Гэрри решает принять обычный человеческий облик, чтобы изучить человечество, его привычки и повадки, культуру и традиции. По ходу развития событий становится понятно, что ликвидировать людей не так-то просто, да и сам Гэрри, кажется, не очень-то этого и хочет.

4
«Семья черной мафии», криминал, четвертый сезон (6 июня) 

Биографическое шоу, повествующее о двух братьях, выросших в 80-е годы в не самом лучшем районе Детройта. Со временем главным героям удается не только стать главными воротилами криминального бизнеса, но и обрести определенную власть в кишащем преступностью городе. Увы, на этом их проблемы только начинаются. Опасные разборки с конкурирующими группировками и отношения с полицией становятся отдельными главами в жизнях братьев.

5
«Пощады нет никому», боевик, первый сезон (6 июня) 

Это история о Нам Ки Джуне, который, покинув преступный мир, возвращается спустя 11 лет, чтобы отомстить за смерть своего брата Нам Ки Сока. Все это происходит на фоне конкурентной борьбы двух крупных организаций — банд Джувон и Бонсан. Нам Ки Сок превратил Джувон в корпоративную организацию и поднялся в ней до должности второго человека. Однако он становится катализатором всего хаоса, когда на него нападают, и он погибает в результате загадочного нападения.

6
«ДНК в преступлении», криминал, второй сезон (4 июня) 

Среди винтовок, пулеметов и взрывчатки — кровь, слюна и другие генетические следы. DNA do Crime — первый бразильский полицейский сериал Netflix, в котором много стрельбы, драк и взрывов, вдохновленных реальными преступлениями.

7
«Финес и Ферб», мультсериал, пятый сезон (5 июня) 

Сериал рассказывает о летних приключениях двух сводных братьев. Финес Флинн и Ферб Флетчер полны решимости сделать каждый день своих каникул поистине незабываемым. Они постоянно придумывают что-нибудь: то устраивают на своем заднем дворе американские горки, то учатся играть на музыкальных инструментах, то путешествуют во времени, чтобы увидеть настоящих динозавров. В это время их домашний утконос Перри ведет тайную войну со злым гением Хайнцем Фуфелшмертцем.

8
«Шиномонтажники», комедия, второй сезон (5 июня) 

Незадачливый менеджер пытается улучшить обслуживание клиентов и повысить прибыль в автомастерской отца, присматривая за своим кузеном, притягивающим неприятности.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (26 мая — 1 июня), можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330338/
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