В ГП «Кыргыз темир жолу» призывают не подвергать сомнению реализацию проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. В ведомстве опровергают информацию одного из СМИ с участием экс-министра экономики Женишбека Байгуттиева, где утверждается о поверхностном подходе к проекту и финансовым вопросам, и считают ее не соответствующей действительности.

«По проекту строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан проведены неоднократные исследования и многолетние переговоры. В 2023 году по решению правительств трех стран разработано окончательное ТЭО международного уровня, подтвердившее техническую осуществимость и экономическую целесообразность строительства новой линии. На основе данного ТЭО принято окончательное решение о реализации проекта, определены источники финансирования и ответственные предприятия. В этой связи утверждение о поверхностном подходе к проекту и финансовым вопросам не соответствует действительности», — отмечают в ГП.

Кроме этого, три государства, говорится в опровержении, участвующие в проекте, определили для себя, что данный проект будет строить корпорация China Railway International в качестве генерального подрядчика. «На сегодня с ним подписан контракт на строительство с фиксированной стоимостью. Начались строительные работы, и одним из обязательств генерального подрядчика являются завершение строительства в установленные сроки и надлежащее качество.

Относительно экономической привлекательности для КР необходимо отметить, что проект дает нашей республике возможность стать ключевым транзитным коридором между КНР и странами Центральной Азии и Европы, что обеспечит устойчивый экономический рост. Он создаст новые рабочие места, ускорит развитие региональной инфраструктуры и привлечет долгосрочные инвестиции. Даже если по железной дороге начнется транзит китайских грузов, Кыргызстан получит постоянный доход от транзитных сборов, что укрепит государственный бюджет.