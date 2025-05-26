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Общество

«КТЖ»: Проект ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан будет реализован в сроки

В ГП «Кыргыз темир жолу» призывают не подвергать сомнению реализацию проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. В ведомстве опровергают информацию одного из СМИ с участием экс-министра экономики Женишбека Байгуттиева, где утверждается о поверхностном подходе к проекту и финансовым вопросам, и считают ее не соответствующей действительности.

«По проекту строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан проведены неоднократные исследования и многолетние переговоры. В 2023 году по решению правительств трех стран разработано окончательное ТЭО международного уровня, подтвердившее техническую осуществимость и экономическую целесообразность строительства новой линии. На основе данного ТЭО принято окончательное решение о реализации проекта, определены источники финансирования и ответственные предприятия. В этой связи утверждение о поверхностном подходе к проекту и финансовым вопросам не соответствует действительности», — отмечают в ГП.
Кроме этого, три государства, говорится в опровержении, участвующие в проекте, определили для себя, что данный проект будет строить корпорация China Railway International в качестве генерального подрядчика.
«На сегодня с ним подписан контракт на строительство с фиксированной стоимостью. Начались строительные работы, и одним из обязательств генерального подрядчика являются завершение строительства в установленные сроки и надлежащее качество.
 
Относительно экономической привлекательности для КР необходимо отметить, что проект дает нашей республике возможность стать ключевым транзитным коридором между КНР и странами Центральной Азии и Европы, что обеспечит устойчивый экономический рост. Он создаст новые рабочие места, ускорит развитие региональной инфраструктуры и привлечет долгосрочные инвестиции. Даже если по железной дороге начнется транзит китайских грузов, Кыргызстан получит постоянный доход от транзитных сборов, что укрепит государственный бюджет.
 
Кроме того, появится спрос на логистические услуги, строительство складов, ремонтных баз и станций, что повлияет на развитие внутренней торговли и доступа к дешевым товарам. Мнение Женишбека Байгуттиева основано на достаточно поверхностном знании деталей и условий проекта», — добавляют в ГП.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330334/
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