Реплика на принятие законопроектов о государственном языке

Депутаты Жогорку Кенеша приняли в первом чтении пакет законопроектов, касающихся использования государственного языка.

Несмотря на то что кнопку «за» нажало подавляющее большинство зарегистрированных народных избранников — 63 из 72, сами проекты законов стали поводом для оживленной и острой парламентской дискуссии.

За ходом депутатской мысли было наблюдать интересно и удивительно. Особенно впечатлили тезисы некоторых народных избранников по поводу того, что требование о знании кыргызского языка для желающих получить мандат депутата уменьшает шансы представителей национальных меньшинств попасть в парламент.

Начнем с того, что сейчас в Жогорку Кенеше представителей национальных меньшинств почти нет.

Значит, дело не в государственном языке. Это во-первых. Во-вторых, давайте посмотрим на парламенты других стран. Разве можно себе представить, например, российскую Государственную думу, где заседают депутаты других национальностей, не знающие русского языка и слушающие выступления своих коллег через переводчика-синхрониста?! Или возьмем немецкий Бундестаг. Там есть представители, например, турецкой диаспоры. Но они все безупречно владеют немецким языком. Так же в парламенте Франции, Швеции и так далее.

Вообще, в европейской политике, в ее высших эшелонах немало, скажем так, не европейцев. Так мэр Лондона Садик Хан — мусульманин пакистанского происхождения. Или лидер одной из крупнейших парламентских партий в Нидерландах правоцентристского толка Дилан Йешилгез-Зегериус — иммигрантка из Турции. Цепочку подобных примеров можно продолжать долго, но факты говорят сами за себя — все эти политики, представители национальных меньшинств в совершенстве говорят, пишут, читают на государственных языках своих стран. И это абсолютно нормально.

Точно так же, как абсолютно нормально, что каждый гражданин любого государства владеет его языком. Ненормально как раз обратное — когда паспорт есть, а знания государственного языка нет.

Есть такое понятие — интеграция — восстановление, восполнение, соединение. То есть интеграция — это процесс объединения частей в целое. Интеграционные программы обязательны для тех, кто переезжает в другую страну и хочет остаться там жить. Главный пункт этих программ — изучение языка. Если ты не сдаешь экзамен на знание языка на определенном уровне, то ты не получаешь вида на жительство и тем более тебе не видать гражданства. Интеграционные программы действуют во всех западных государствах, в большинстве стран Азии и той же России. Конечно, во многих странах, скажем, если ты живешь в столице и работаешь в какой-нибудь международной компании, можно обойтись английским языком. Но ты никогда не будешь до конца интегрирован в местное сообщество и всегда будешь на положении «чужака», если не будешь говорить на одном языке с аборигенами.

Сейчас Кыргызстан проходит завершающий этап интеграционных процессов внутри своего государства после распада Советского Союза.

Расширение использования государственного языка в одноименной стране — это естественный процесс.

Живя в КР, говорить, читать и писать на кыргызском — это аксиома, не требующая доказательств. Язык — это инструмент. И очевидно, что сегодня без знания кыргызского невозможно построить карьеру, полноценно участвовать в жизни общества и чувствовать себя полноправным гражданином.

Однако есть одно но, без устранения которого усилия по развитию кыргызского языка могут не дать ожидаемого эффекта и будут реализовываться намного медленнее, чем запланировано.

Прежде чем требовать, государство должно создать условия.

Например, должны быть четко определены программы в высших учебных заведениях, где преподавание ведется только на кыргызском, а где на других языках. Все учебные программы делать исключительно на кыргызском нельзя, потому что тогда страна потеряет иностранных студентов. В вузах, особенно там, где есть кафедры и факультеты кыргызского языка, должны быть созданы курсы по изучению языка. Они могут использовать свои авторские методики и предлагать их не только студентам, но и всем, кто захочет, и даже целым организациям. Причем не бесплатно, но с гарантированным качеством.

Также должны быть организованы различные курсы кыргызского языка для взрослых: онлайн, офлайн с разными методиками, интенсивные и более размеренные, для старшего поколения и узких специалистов с изучением соответствующей терминологии, например, для юристов и медицинских работников.

Вообще, было бы логично создать центр кыргызского языка при Министерстве просвещения. Он занимался бы утверждением методик, сертифицированием курсов, приемом экзаменов на знание кыргызского, выдачей дипломов.

Конечно, еще более логичным было бы, если бы все эти вышеобозначенные моменты, включая законопроекты, были частями одной целостной национальной программы по развитию кыргызского языка. Но только не такой, как обычно, из тех, что где-то пылятся и являются не больше чем формальностью, как, например, Программа развития государственного языка и языковой политики с 2021 по 2025 год.

А реальной, с четкими целями и задачами, планом реализации с конкретными сроками на каждый пункт и ответственными лицами.

Резюмируя все вышесказанное, хочется еще раз подчеркнуть главный тезис — кыргызский язык знать обязательно всем гражданам Кыргызстана, независимо от этнической принадлежности. То, что сейчас происходит усиление роли государственного языка, — это естественный ход событий, потому что подавляющее большинство населения Кыргызской Республики — кыргызы. И еще: другие языки тоже нужно учить. Чем больше языков знаешь, тем ты богаче и возможностей больше. Во всех государствах мира политическая и творческая элита равноценно владеет как минимум двумя языками.

Но государственный язык всегда стоит на первом месте.