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Общество

В России школам и вузам пригрозили штрафами за прием детей нелегальных мигрантов

В России школам и вузам пригрозили штрафами за прием детей нелегальных мигрантов. Штраф до 500 тысяч рублей грозит средним образовательным учреждениям и высшим учебным заведениям за прием на обучение учеников и студентов, чьи родители находятся в реестре контролируемых лиц, заявила заместитель начальника отдела виз и приглашений управления разрешительно-визовой работы и внешней трудовой миграции МВД РФ полковник полиции Елена Климова.

иллюстративное
Фото иллюстративное

В ведомстве напомнили, что иностранцы, которые находятся в стране, нарушая установленный порядок, и включены в реестр контролируемых лиц, не имеют права устраивать своих детей в школы и вузы.

«За оказание услуг таким лицам — нарушителям — предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей для юридических лиц. И сотрудники общеобразовательных учреждений, вузов при приеме на обучение детей иностранцев, студентов обязаны убедиться в отсутствии сведений о них, а также об их законных представителях в реестре контролируемых лиц», — сказала Елена Климова.

Напомним, мигранты, внесенные в России в реестр контролируемых лиц, имеют ряд ограничений. Например, им запрещено регистрировать брак или оформлять развод, они не могут устроить детей в детсады или учебные учреждения, управлять транспортным средством, а также получать другие услуги, которые требуются каждому человеку в повседневной жизни.

Иностранец, внесенный в реестр контролируемых лиц, обязан, согласно предписанию о явке, прибыть в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел. В случае неоднократного (два и более раза) неисполнения контролируемым лицом ограничений и запретов его могут депортировать из РФ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330304/
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