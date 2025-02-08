Реестр контролируемых лиц (мигрантов) появился на сайте МВД России

Реестр контролируемых лиц, где можно проверить данные иностранных граждан, появился на сайте МВД России.

Мигрантам, находящимся сейчас в РФ, для поиска себя в базе данных реестра нужно в обязательном порядке заполнить поле с фамилией, именем и отчеством, если оно есть. Ввести эти сведения можно на кириллице или латинице. Также обязательно нужно указать дату рождения, серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также дату выдачи документа.

На сайте представлена инструкция, в которой рассмотрены все возможные варианты ввода данных.

После заполнения необходимых полей следует начать поиск, после чего система отобразит его результаты.

Мигранты, внесенные в реестр, имеют ряд ограничений. Например, им запрещено регистрировать брак или оформлять развод, они не могут устроить детей в детсады или учебные учреждения, управлять транспортным средством, а также получать другие услуги, которые требуются каждому человеку в повседневной жизни.

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Иностранец, внесенный в реестр контролируемых лиц, будет обязан, согласно предписанию о явке, прибыть в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел. В случае неоднократного (два и более раза) неисполнения контролируемым лицом ограничений и запретов в отношении него будет принято решение о депортации и помещении в специальное учреждение территориального органа МВД России.

Режим высылки применяется к иностранному гражданину со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц.

Иностранец считается уведомленным о внесении сведений о нем в реестр или об исключении сведений о нем из такого реестра со дня их размещения на официальном сайте МВД РФ.

Банки уже начали блокировать банковские карты лиц, находящихся в реестре.