14:13
USD 87.45
EUR 90.93
RUB 0.90
Общество

Реестр контролируемых лиц (мигрантов) появился на сайте МВД России

Реестр контролируемых лиц, где можно проверить данные иностранных граждан, появился на сайте МВД России.

Мигрантам, находящимся сейчас в РФ, для поиска себя в базе данных реестра нужно в обязательном порядке заполнить поле с фамилией, именем и отчеством, если оно есть. Ввести эти сведения можно на кириллице или латинице. Также обязательно нужно указать дату рождения, серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также дату выдачи документа.

На сайте представлена инструкция, в которой рассмотрены все возможные варианты ввода данных.

После заполнения необходимых полей следует начать поиск, после чего система отобразит его результаты.

Мигранты, внесенные в реестр, имеют ряд ограничений. Например, им запрещено регистрировать брак или оформлять развод, они не могут устроить детей в детсады или учебные учреждения, управлять транспортным средством, а также получать другие услуги, которые требуются каждому человеку в повседневной жизни.

Читайте по теме
С 1 мая 2025 года всех мигрантов, незаконно находящихся в России, депортируют

Иностранец, внесенный в реестр контролируемых лиц, будет обязан, согласно предписанию о явке, прибыть в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел. В случае неоднократного (два и более раза) неисполнения контролируемым лицом ограничений и запретов в отношении него будет принято решение о депортации и помещении в специальное учреждение территориального органа МВД России.

Режим высылки применяется к иностранному гражданину со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц.

Иностранец считается уведомленным о внесении сведений о нем в реестр или об исключении сведений о нем из такого реестра со дня их размещения на официальном сайте МВД РФ.

Банки уже начали блокировать банковские карты лиц, находящихся в реестре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319324/
просмотров: 604
Версия для печати
Материалы по теме
Свободу передвижения рабочей силы просит обеспечить Россию посол Кыргызстана
Депутат Жогорку Кенеша встретился с мигрантами в России
В России вступают в силу новые нормы закона для трудовых мигрантов
Кыргызстанцам в России вернули 1,5 миллиона рублей долгов по зарплате
В России теперь предлагают брать госпошлину с денежных переводов мигрантов
С 1 мая 2025 года всех мигрантов, незаконно находящихся в России, депортируют
Около миллиона мигрантов могут покинуть Россию в 2025 году
Кыргызстанцы совершают преступления в России и сбегают на родину
Кыргызстанца попросили не жаловаться Путину, он просит подарить полиции веники
В ШОС создан реестр лиц, которые находятся в розыске за терроризм
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Кыргызстанцы жалуются в&nbsp;связи с&nbsp;переездом Госрегистра: кабмин отреагировал Кыргызстанцы жалуются в связи с переездом Госрегистра: кабмин отреагировал
В&nbsp;Кыргызстане теперь не&nbsp;будет переноса рабочих дней на&nbsp;субботы В Кыргызстане теперь не будет переноса рабочих дней на субботы
Какие новые факты о&nbsp;кыргызах ученый из&nbsp;КР нашел в&nbsp;исторических архивах Китая? Какие новые факты о кыргызах ученый из КР нашел в исторических архивах Китая?
Бизнес
Делайте переводы в&nbsp;&laquo;Юнистрим&raquo; и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль и&nbsp;ценные призы Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы
Три дня до&nbsp;судьбоносного розыгрыша: 10&nbsp;миллионов сомов могут стать вашими! Три дня до судьбоносного розыгрыша: 10 миллионов сомов могут стать вашими!
Откройте для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo;! Успейте принять участие в&nbsp;акции! Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!
Новый этап развития: ОАО &laquo;Коммерческий банк Кыргызстан&raquo; переименовано в&nbsp;Mbank Новый этап развития: ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» переименовано в Mbank
8 февраля, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 8 февраля. Как изменились цены за неделю Продуктовая корзина Бишкека на 8 февраля. Как изменилис...
13:43
Взаимная торговля сельхозпродукцией между Кыргызстаном и Россией увеличилась
13:21
В США суд приостановил отправку в отпуск более 2 тысяч сотрудников USAID
13:00
Реестр контролируемых лиц (мигрантов) появился на сайте МВД России
12:42
В Бишкеке продолжают реконструкцию троллейбусных депо для новых электробусов