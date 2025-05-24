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Общество

ЕС думает об отключении 20 банков от SWIFT в рамках санкций против России

Евросоюз рассматривает возможность отключения свыше 20 банков от системы SWIFT в рамках новых антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В рамках новых рестрикций, как отмечается в публикации, ЕС также рассматривает возможность запрета газопроводов «Северный поток».

В настоящее время, по сведениям Bloomberg, Европейская комиссия ведет консультации с государствами — членами Европейского союза по этому вопросу.

Напомним, в январе 2025 года Евросоюз уже рассматривал отключение новых российских банков от SWIFT, а также запрет на импорт российских СПГ и алюминия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330297/
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