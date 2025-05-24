Казахстан и Россия будут совместно использовать телефонный код +7. В РК законодательно закрепляют соглашение с РФ о разделе телефонных кодов. Соответствующий проект постановления опубликовало Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

В документе указано о распределении сочетаний цифр в коде +7 — их будет использовать каждая из двух стран.

«Казахстан будет использовать следующие диапазоны кодов в седьмой зоне всемирной нумерации: +7 0; +7 6; +7 7. Россия, в свою очередь, — следующие диапазоны кодов: +7 2; +7 3; +7 4; +7 5; +7 9», — говорится в проекте.

Документ вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 2 июня.

Соглашение между правительствами РК и РФ о совместном использовании телефонного кода +7 подписано в прошлом году.

В 2021-м Казахстан зарезервировал международный телефонный код +997, чтобы отказаться от привычного +7. Позднее казахстанские чиновники решили, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем. При этом казахстанским абонентам пришлось бы обновить свои данные абсолютно во всех сервисах: для получения государственных и банковских услуг, в социальных сетях и разных приложениях. Поэтому в 2023 году от этой идеи решили отказаться.