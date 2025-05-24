Во Франции фермер нашел на своем участке золотые самородки на 3,5 миллиарда евро

Французский фермер обнаружил на своем участке земли золотые самородки стоимостью более чем 3,5 миллиарда евро. Но он не сможет рассчитывать на какую-либо часть или вознаграждение. Об этом пишет Mirror.

По данным издания, неожиданную находку во время прогулки сделал 52-летний Мишель Дюпон, фермер из региона Овернь на юге Франции. Мужчина заметил мерцание в воде ручья, а затем начал копать и установил, что на его участке хранится около 150 тонн золотых самородков.

Власти региона быстро вмешались, чтобы помешать фермеру воспользоваться находкой, и лишили его права на долю. Мужчина заявил, что его жизнь изменилась после этого открытия. По его мнению, оно заставляет людей выкупать землю поблизости в надежде на удачу, однако сам Мишель Дюпон больше не имеет права проводить раскопки на своем участке.

Мнения жителей деревни, в которой живет фермер, разделились. Одни против вторжения золотоискателей в их тихий быт, а другие считают, что это поможет местной экономике. Тем временем активисты-экологи обеспокоены возможными последствиями крупномасштабных горнодобывающих работ в этом районе.