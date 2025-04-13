В Осаке открыли национальный павильон Кыргызстана на ЭКСПО-2025

В Осаке сегодня открыли национальный павильон Кыргызстана на ЭКСПО-2025. Об этом сообщает МИД КР.

Фото пресс-службы МИД КР

Всемирная выставка проходит под девизом «Проектирование будущего общества для наших жизней».

Посол КР в Японии Эркинбек Осоев подчеркнул, что участие Кыргызстана в ЭКСПО-2025 является важным шагом в продвижении страны на международной арене и укреплении кыргызско-японских отношений. Национальный павильон познакомит мировую общественность с богатым культурным наследием Кыргызстана, его уникальной природой, а также экономическим и инвестиционным потенциалом.

На протяжении всей работы ЭКСПО-2025 — с 13 апреля по 13 октября 2025 года — в павильоне КР будут проходить презентации, деловые встречи, культурные мероприятия и интерактивные выставки. Особое внимание будет уделено продвижению кыргызской культуры, креативной индустрии, экологически чистого туризма и инвестиционного потенциала страны.