«Рабочего давления» не существует. Что нужно знать о гипертонии

По данным национального исследования STEPS, проведенного в 2023 году, в Кыргызстане 32 процента взрослого населения страдает гипертонией, или повышенным артериальным давлением. Из них лишь 40 процентов знают о своем недуге, а остальные 60 даже не подозревают. О том, чем это чревато, 24.kg рассказала заведующая отделением артериальной гипертензии Национального центра кардиологии и терапии имени академика М.Миррахимова Мыскал Дуйшеналиева.

— Какое артериальное давление считают высоким?

— Артериальное давление — это давление в кровеносных сосудах. Высокое артериальное давление развивается, когда стенки крупных артерий теряют свою естественную эластичность и становятся жесткими.

Давление имеет два показателя:

«верхнее» (систолическое) во время сокращения сердца,

«нижнее» (диастолическое) во время покоя сердца.

Если показатель составляет выше 140/90 миллиметров ртутного столба, значит, у человека повышенное артериальное давление.

— Какой уровень артериального давления идеальный?

— У каждого пациента он индивидуален. У здорового населения должен быть не выше 140/90.

Есть ли это пациент, которому уже поставлен диагноз «гипертоническая болезнь», и он принимает терапию, то чаще всего эти цифры должны быть меньше 130/80 и выше 110/70 миллиметров ртутного столба. Именно при таком целевом уровне артериального давления наши внутренние органы, которые страдают из-за высокого давления в сосудах, находятся под защитой.

Всего в организме пять органов-мишеней: глаза, головной мозг, сосуды, сердце и почки. Важно, чтобы они прослужили нам как можно дольше.

Мы должны отойти от понятия «рабочее артериальное давление». Многие пациенты говорят, что чувствуют себя замечательно при давлении 160/100, есть и те, у которых «рабочее давление» и вовсе 200/100. Такое неправильное мнение надо искоренять из социума, потому что «рабочего давления» не бывает. Бывает только целевое артериальное давление — 130/80 и ниже.

Гипертония — бессимптомное заболевание, человек ничего не чувствует, чаще всего прекращает принимать препараты, но наши внутренние органы-мишени страдают.

— Какие-то симптомы все же есть? Может, носовые кровотечения, головная боль?

— На ранних этапах заболевания пациенты очень редко что-то чувствуют. Чаще всего гипертония — диагностическая находка. Именно поэтому мировое медицинское сообщество объявило 17 мая Всемирным днем борьбы с артериальной гипертонией и ежегодно в мае проводятся акции по измерению давления.

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В Кыргызстане под руководством Министерства здравоохранения ежегодно проводятся месячники по контролю уровня артериального давления. Очень много пациентов впервые узнают о наличии у себя гипертонии. Как правило, к врачам обращаются, когда уже есть жалобы, если болит голова, мушки мелькают перед глазами, возникает шум в ушах, головокружение. Это говорит о том, что уже началось поражение органов-мишеней, страдают глаза, головной мозг, сердце.

— В каком возрасте люди чаще всего подвержены гипертонии?

— Конечно, есть прямая связь с возрастом: чем старше население, тем чаще встречается артериальная гипертония. Но высокое давление может встречаться и среди молодых.

Помимо гипертонической болезни, есть и симптоматические формы гипертонии (гормональные, почечные), поэтому повышенное артериальное давление может встречаться в любом возрасте, даже среди подростков, если со здоровьем есть какие-то проблемы.

Именно поэтому нужно периодически проверяться. До 40 лет рекомендуется измерять давление один раз в три года, старше — один раз в год.

— Как ставят диагноз?

— Если дважды при разных визитах пациента к врачу зафиксирован уровень артериального давления выше 140/90, то могут поставить диагноз «гипертоническая болезнь». Некоторые измеряют давление у родственников или в аптеке, при фиксации таких показателей обязательно нужно обратиться к своему семейному врачу по месту жительства для подтверждения диагноза.

Также очень важно правильно измерять уровень артериального давления.

Это нужно делать в спокойной обстановке, когда нет никаких раздражителей, сидя за столом, ноги не должны быть скрещены. Нужно освободить руки от одежды, закатывать рукава нельзя, лучше полностью снять вещь. Желательно за 30 минут до измерения не употреблять напитки, содержащие кофеин, не кушать и не курить. Все это может повлиять на качество измерения.

По последним рекомендациям, желательно это делать автоматическим валидированным тонометром. Когда человек измеряет давление впервые, нужно сделать это на обеих руках. Ввиду различных причин иногда давление на руках может отличаться, поэтому ориентируемся по той, где показатель выше.

Обязательно делать замер дважды!

Первая цифра, как правило, оказывается выше, чем есть на самом деле, второе измерение уже ниже. Если разница не больше 10 миллиметров ртутного столба, то двух измерений достаточно, ориентируемся на второе.

Если же разница большая, тогда измеряем третий раз и берем среднее между вторым и третьим измерением.

— Иногда электронный тонометр сразу показывает почему-то очень высокие показатели, а потом уже ниже...

— Это может быть связано в первую очередь с самим аппаратом. Каждые пять лет желательно проводить его технический осмотр, как любой техники. Слабые батарейки тоже дают достаточно высокую погрешность. Поэтому я рекомендую своим пациентам использовать аппарат, который заряжается от сети, имеет адаптер.

Артериальное давление — это не постоянный показатель. В течение дня, в зависимости от ситуации, его уровень меняется.

Во сне, к примеру, ниже, а во время физической нагрузки, ссор, стресса выше. Это нормально. Через определенное время уровень давления нормализуется. Поэтому очень важно измерять свое артериальное давление в спокойной обстановке.

— Что является причиной повышения давления?

— Гипертония — мультифакторное заболевание, причин может быть много, начиная от генетической предрасположенности до влияния окружающей среды и образа жизни.

Неправильное питание, переизбыток жиров животного происхождения и поваренной соли, курение, лишний вес, низкая физическая активность — все эти факторы играют роль.

По данным ВОЗ, кыргызстанцы потребляют в среднем 18 граммов соли в день при норме 5 граммов, то есть почти в четыре раза больше. В рамках кампании по снижению потребления соли среди населения некоторые точки общепита согласились убрать солонки со столов. Но не всем потребителям это понравилось, хотя таким образом государство заботится о своем населении.

— Чем опасна гипертония?

— Это заболевание коварно своим бессимптомным течением.

Самое распространенное, что может случиться, — инфаркт, инсульт. Также гипертония может привести к нарушениям ритма сердца — мерцательной аритмии, сердечной или почечной недостаточности.

Пациенты, которые попадают на гемодиализ, чаще всего гипертоники, которые не контролировали свое давление.

Неконтролируемое артериальное давление также приводит к атеросклерозу (нарастанию бляшек в периферических, головных, сердечных сосудах), снижению остроты зрения, слепоте, ранней деменции.

Согласно статистике, из 100 процентов пациентов в Кыргызстане, знающих о наличии у них гипертонии, лечатся только 30 процентов, но эффективно лечатся и достигают целевого уровня не более 10 процентов. Что это значит? Пациент принимает таблетки в недостаточной дозировке, или терапия не совсем правильно подобрана. Человек думает, что он лечится и у него «рабочее давление», скажем, 150-160/100 миллиметров ртутного столба, но на самом деле это неконтролируемая гипертония — пациент не защищен от осложнений.

Гипертония — хроническое заболевание, прием препаратов длительный, пожизненный.

Многие пациенты устают или не хотят принимать таблетки, бросают лечение, приверженность к терапии, к сожалению, очень низкая.

— Как правильно принимать препараты для снижения артериального давления?

— Важно не прерывать лечение. Многие пациенты перестают принимать таблетки, жалея свой желудок, печень или почки. Но влияние препаратов минимальное — врачи назначают безопасную, проверенную дозу препаратов, при этом она позволяет эффективно контролировать давление. Эти препараты уже давно изучены, привыкания к ним нет.

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Если пациент принимал препараты и бросил, то со временем действующее вещество выводится из организма, и идет резкий скачок давления вверх. Далее пациент принимает короткодействующий какой-нибудь гипотензивный препарат, и давление резко падает. Но через 3-4 часа его действие проходит, и опять идет скачок вверх. Таким образом уровень давления прыгает от самого низа до самого верха. Это в медицине называется вариабельностью артериального давления. Чем выше эта вариабельность, тем хуже прогноз для наших пациентов.

Поэтому лучше пить каждый день небольшие дозы лекарств, но регулярно, чтобы эта вариабельность была под контролем.

— Есть народные средства для снижения давления?

— Нет. Травы, чеснок, зеленый чай и тем более активно рекламируемые биологически активные добавки не помогут. При гипертонии нужно принимать только доказанные препараты и контролировать уровень давления.

Также доказано: модификация образа жизни может снизить уровень артериального давления. Например, уменьшив потребление соли, можно снизить уровень давления на 2-3 миллиметра ртутного столба.

Похудение, отказ от курения и алкоголя, контроль качества сна и уровня стресса помогут снизить давление на 5-8 миллиметров ртутного столба.

— Какие-то анализы нужно сдавать?

— Обязательно. Если есть гипертония, то раз в год нужно проходить электрокардиограмму, сдавать общий анализ крови и мочи, уровень сахара, проверять показатели холестерина и креатинина. По программе госгарантий раз в год эти обследования можно пройти в поликлиниках по месту жительства бесплатно.