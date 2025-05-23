В Кыргызстане внедрен инновационный метод пересадки почки. Об этом сообщает Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД).

По его данным, в отделении трансплантологии у пациента впервые проведена эндовидеохирургическая нефрэктомия.

Донором стал родной брат реципиента.

Уточняется, что 22 мая в НЦОМиД выполнена 71-я пересадка почки, в том числе 29-я на бюджетной основе. Операция выполнена с помощью нового лапароскопа немецкого производствав в обособленном операционном зале в отделении трансплантологии, где есть все необходимые условия для таких хирургических вмешательств.

Вопрос находится на постоянном контроле у министра здравоохранения.

Напомним, перед коллективом НЦОМиД поставлена задача в разы увеличить количество операций по пересадке органов.