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Общество

В разы увеличить количество трансплантаций органов намерены в Кыргызстане

Группу медицинских работников, занимающихся пересадкой почек, принял президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Тема для обсуждения — перспективы трансплантации почек на базе Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД).

со страницы НЦОМиД в Facebook
Фото со страницы НЦОМиД в Facebook. Врачи, занимающиеся пересадкой почек
Как сообщили в НЦОМиД, во всем мире отмечается неуклонный рост числа больных с хронической болезнью почек (ХБП). Пациенты долго игнорируют опасные симптомы и обращаются за медпомощью уже на поздних стадиях болезни.

Сегодня в республике 3,3 тысячи человек получают хронический гемодиализ, на что ежегодно государство выделяет более 3 миллиардов сомов.

Люди, страдающие почечной недостаточностью, нуждаются не только в диализе, но и в пересадке почки. В некоторых случаях диализ может спасти жизнь, но аппарат не может полностью заменить все функции здорового органа.

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«Программный гемодиализ требует затрат из средств республиканского бюджета в размере 936 тысяч сомов на год на одного пациента при стоимости одной процедуры 6,5 тысячи сомов. При этом объем финансирования иммуносупрессивной терапии на год после трансплантации почки на одного пациента равен 250 тысячам сомов. Разница в цене ощутимая. Более того, у пациентов с пересаженной почкой улучшаются показатели здоровья и качество жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2012 года в НЦОМиД выполнено около 70 операций, в 2022-м на базе центра открыто отделение трансплантации, а с января 2024-го пересадка почек переведена на бюджетное финансирование. Уже выполнено 27 таких операций.

На встрече с президентом перед коллективом НЦОМиД поставлены задачи в двухмесячный срок укрепить кадровый потенциал, выделить штаты для отделения трансплантологии, усилить лабораторную службу, начать генетические исследования, улучшить обеспеченность медикаментами и в разы увеличить количество операций по пересадке органов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323928/
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