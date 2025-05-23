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Общество

Афиша Бишкека на выходные: ярмарка, саундтреки и фестиваль балета

Театры

24 мая. Драма «Свидание с сыном»

Эта постановка — возможность для зрителей встретиться с глубокими темами, которые поднимает Чингиз Айтматов в своем творчестве: отношения отцов и детей, память о прошлом, ценность человеческой жизни и вечные вопросы морали.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

18 мая. Балет «Раймонда»

Это последняя значимая работа выдающегося балетмейстера Мариуса Петипы, ставшая кульминацией золотой эпохи балетного театра. Либретто создано Мариусом Петипой и Иваном Всеволожским. Зрители увидят воплощение старинной рыцарской легенды. Действие происходит в Провансе во времена Средневековья.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

25 мая. Моноспектакль «Соглядатай»

Живущий в Берлине русский эмигрант решается на самоубийство. Однако и в «послесмертии» его не до конца умершее «я» продолжает существовать среди знакомых ему прежде людей, переживает неразделенную любовь и внимательно «соглядатайствует» за человеком по фамилии Смуров, загадка личности которого раскрывается лишь в самом конце спектакля.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

Выставки, ярмарки

24-25 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

15-29 мая. Выставка Каору Мори «История невесты» (Япония)

История разворачивается вокруг девушки по имени Амир, приехавшей из далекой деревни, чтобы выйти замуж за парня Карлука, который на восемь лет моложе ее. Манга повествует об их отношениях, повседневной жизни семьи и односельчан, их культуре, традициях. На выставке будет представлена 14-я серия манги. Подробнее

«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00.

24 мая. Ночная ярмарка в стиле Boho

В программе мастер-классы, ярмарка хендмейда, живая музыка, диджей-сет, чайная церемония и кулинарное шоу с курутобом.

КЦ Dari, 16.00-23.00.

Концерты, фестивали, выступления

24 мая. Концерт «Саундтреки мировых сериалов»

Симфонический оркестр исполнит мелодии из таких легендарных сериалов, как «Игра престолов», «Ходячие мертвецы», «Игра в кальмара», «Очень странные дела», «Во все тяжкие» и многих других.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

24 мая. Концерт Александра Меркуля

Александр Меркуль — мастер слова, тонкий наблюдатель и гуру юмора. Его шоу — это микс эмоций, неожиданных поворотов и настоящей радости.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

24 мая. Концерт «Кавказские танцы»

Вас ждет незабываемое шоу, где традиции, энергия и мастерство сольются в одном ритме.

НЦДЮ «Сейтек», 18.00.

24 мая. Гала-концерт звезд балета

Выступят выдающиеся танцовщики из Казахстана, Японии, Америки, Кыргызстана и России. Публику ждут завораживающие вариации из бессмертных классических постановок, таких как «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Корсар», "Жизель«, а также современные хореографические номера.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

24-25 мая. Цирковое шоу «Акварель»

В Бишкеке состоится шоу легендарного Московского цирка Юрия Никулина с яркой программой. Вас ждут яркие спецэффекты, захватывающие номера и выступления лучших цирковых артистов: клоуны, акробаты, гимнасты, эквилибристы и дрессированные животные, а также всемирно известные укротители Карина и Артур Багдасаровы с уссурийскими тиграми.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

25 мая. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

25 мая. Концерт «Школьная дискотека»

Прозвучат хиты 1990-2010-х годов. Хедлайнеры — оркестр Mezzo Forte под руководством заслуженного артиста КР Азамата Кулубекова.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

25 мая. Концерт «Лучшие саундтреки»

Каждая работа Ханса Циммера — это новая вершина в мире музыкального искусства. Он не просто пишет музыку, но и создает всю атмосферу фильма, наполняя киноленту удивительными музыкальными мотивами и аранжировками.

Кыргызский драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

Лекции, мастер-классы

24 мая. Лекция по истории мирового искусства

Вас ждет лекция о ар-нуво (или югендштиль, модерн) и его вкладе в развитие мирового искусства. Лектор — искусствовед, арт-менеджер, куратор Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

24 мая. Мастер-класс по живописи

Приглашаем всех желающих погрузиться в мир искусства, расслабиться и получить удовольствие от творчества. Регистрация по телефону 0557555025.

«Галерея М», 12.00.

25 мая. Мастер-класс по цианотипии

Цианотипия — это способ печати изображений с помощью солнца, воды и специального раствора, в результате чего получается снимок в красивом синем цвете.

КЦ DARI, 16.00.

Для детей

24-25 мая. Спектакли «Этого не может быть!» и «Бардыгын билгим келет»

В настоящих африканских джунглях в сказке «Этого не может быть» детей встретят озорные и завистливые мартышки, хвастливый попугай, знаменитый доктор Марабу, который может не только сотворить чудо, но и излечить от ошибок.

«Бардыгын билгим келет» — постановка для самых маленьких зрителей, которым все интересно, хочется все узнать и понять, и они расспрашивают обо всем взрослых. По мотивам сказки Редьярда Киплинга о любопытном слоненке.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

25 мая. Опера «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330083/
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