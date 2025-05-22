КПП «Бедель-автодорожный» на кыргызско-китайской границе возобновил работу

Сегодня возобновил работу контрольно-пропускной пункт «Бедель-автодорожный» на кыргызско-китайской государственной границе. Об этом сообщает Погранслужба.

По ее данным, режим работы пункта пропуска круглосуточный, однако возможны изменения по согласованию сторон.

«Бедель-автодорожный» является многосторонним (международным) пунктом пропуска. Он расположен в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области, в 150 километрах от автотрассы Барскоон — Учтурфан — Аксу.

Напомним, в сентябре 2024 года на кыргызско-китайской границе открыли новый пункт пропуска «Бедель». Этот транспортный коридор стал третьими крупными воротами и мостом, связывающим Кыргызстан и Китай наряду с пунктами пропуска «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный».