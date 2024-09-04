Пункт пропуска «Бедель-автодорожный» на границе с Китаем официально открыли

На кыргызско-китайской границе открыли новый пункт пропуска «Бедель». Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы.

В церемонии участвовали заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев и председатель Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (КНР СУАР) Эркин Тунияз, возглавлявший китайскую делегацию.









Церемония началась с видеобращений председателя кабинета министров Акылбека Жапарова и члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретаря партийного комитета КПК СУАР Ма Синжуя.

Акылбек Жапаров отметил, что открытие пункта пропуска ознаменовало новую страницу в истории кыргызско-китайских отношений.

Ма Синжуй сказал, что открытие пункта пропуска «Бедель-автодорожный» внесет значительный вклад в развитие добрососедских и стратегических отношений между двумя странами.

Бакыт Торобаев подчеркнул, что новый транспортный коридор станет третьими крупными воротами и мостом, связывающим Кыргызстан и Китай наряду с пунктами пропуска «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный».

В Пограничной службе отметили, что пункт пропуска «Бедель-автодорожный» открыт по упрощенному порядку с созданием временной инфраструктуры. Проведено электричество, построена временная дорога Барскоон — Учтурфан — Аксу протяженностью 58 километров до КПП, возведены мосты.

Полномасштабное строительство автомобильной дороги, создание таможенной и пограничной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам, будет совместно реализовано до 2027 года. В течение ближайших двух лет планируется строительство современного инспекционного комплекса на участке «Цемент-Там».