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Общество

Щитовидная железа. Какие симптомы приводят пациента к врачу

Заболевания щитовидной железы занимают одно из ведущих мест среди всех эндокринных болезней после сахарного диабета. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила врач-эндокринолог Эндокринологического центра Полина Лучкина.

По ее словам, щитовидная железа (эндокринный орган) вырабатывает гормоны, которые регулируют все обмены веществ в организме человека (белковый, жировой, углеводный, тепловой). Эта железа влияет на работу практически всех органов. Особое внимание в этой связи уделяют детям (растущим организмам).

Полина Лучкина отметила, что йододефицит может протекать латентно, не давать каких-либо симптомов первое время, зачастую даже гормональный фон может не меняться. О том, что человеку не хватает йода, врачи порой узнают на УЗИ или при пальпации. Йододефицит приводит к гипотиреозу.

«Зачастую пациенты обращаются с жалобами на сонливость, вялость, слабость, апатию. Если задуматься, то такие симптомы встречаются практически у каждого второго человека, и все начинают думать о щитовидной железе. Еще жалуются на выпадение волос, шелушение кожи, отсутствие энергии, запоры, зябкость. Такие жалобы дают определенный звонок, что это может быть щитовидная железа, поэтому проверяем более детально. Но за последнее время из 100 процентов обратившихся только у 30 процентов мы действительно выявляем нарушения щитовидной железы, а все остальное связано с другим», — сказала врач-эндокринолог.

Она также остановилась на важности йодопрофилактики для беременных. «Даже если у женщины хорошая функция щитовидной железы и у нее все в норме, все равно назначают препараты йода. Их нужно принимать всю беременность и период кормления грудью. Это важно в первую очередь для ребенка», — пояснила Полина Лучкина.

Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330042/
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