Мост в селе Новопокровка открыт для легковых автомобилей

Мост через Большой Чуйский канал (БЧК) на автодороге Новопокровка — Сары-Жон был восстановлен, и накануне, 21 мая, открыт для движения легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Напомним, 3 мая одна полоса моста пришла в негодность и движение было временно приостановлено.

По данным министерства, восстановительные работы начались немедленно: поврежденная часть моста была обновлена, а его конструкция укреплена. После завершения работ по укладке асфальта движение было открыто только для легковых автомобилей.

«А что касается проекта нового моста, то он уже готов. Движение грузовых автомобилей будет разрешено после завершения его строительства», — говорится в сообщении.