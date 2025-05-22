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Общество

В Бишкеке планируют построить Южный РЭС

В связи с ростом потребителей электроэнергии планируется построить четвертый в Бишкеке — Южный РЭС — в жилмассиве «Ак-Ордо». Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник производственно-технического отдела Бишкекского предприятия электрических сетей Замир Темирбеков.

По его словам, в связи с административно-территориальной реформой (АТР) город расширился.

Сейчас в столице три РЭС — Восточный, Западный и Северный.

Начальник отдела реализации электроэнергии Бишкекского предприятия электрических сетей Айгуль Буланова добавила, что Бишкек очень активно застраивается, появляются и промышленные предприятия, и многоэтажные жилые дома.

«За 2024-й стало больше на 4 тысячи потребителей, а в свете АТР к нам присоединились некоторые населенные пункты. Если сейчас общее количество потребителей приблизилось к 300 тысячам, то с АТР оно еще возрастет. Все это накладывает отпечаток на потребление. За 2024 год оно выросло на 6 процентов. За четыре месяца 2025-го потребление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 8 процентов. На потребление накладывает отпечаток и погода, особенно в осенне-зимний период», — пояснила она.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329937/
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