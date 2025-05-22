В Жайылском районе продолжаются поиски мужчины, пропавшего после рыбалки

В Чуйской области продолжаются поиски 28-летнего мужчины, пропавшего во время рыбалки на реке Кокомерен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, к спасательным работам привлекли восемь сотрудников районного пожарно-спасательного подразделения № 22 и беспилотный летательный аппарат.

По предварительной информации, 19 мая около 19.00 житель района 1997 года рождения ушел на рыбалку и не вернулся. На берегу реки обнаружили его спининг. Информация о пропаже мужчины поступила в службу экстренного реагирования 112.

«По просьбе МВД 21 мая на месте проводили активные поисковые работы с участием 10 спасателей МЧС, 12 сотрудников милиции и 23 местных жителей. Всего задействовали 45 человек. Однако из-за наступления темноты поиски временно приостановили в 19.45. Сегодня работы возобновили», — отметили в ведомстве.