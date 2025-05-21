В Кыргызстане проживает более 218 тысяч лиц с инвалидностью, в том числе свыше 37 тысяч детей. Такие данные приводит Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

В ведомстве рассказали, какая работа ведется для улучшения условий жизни лиц с инвалидностью.

Отмечается, что при кабинете министров действует Совет по делам лиц с инвалидностью, в состав которого входят сами лица с инвалидностью и представители гражданского сектора.

Принята и реализуется Государственная программа «Доступная страна» на 2023–2030 годы, нацеленная на обеспечение равного доступа к образованию, медицине, транспорту, трудоустройству, культуре, спорту и другим сферам.

Произведена реформа медико-социальной экспертизы (МСЭК), в частности внедрены новые цифровые подходы, упрощен порядок прохождения экспертизы, реализуется электронный формат индивидуальной программы реабилитации/абилитации (ИПРА), обеспечен межведомственный обмен данными через систему «Тундук», введен порядок прохождения экспертизы для осужденных, находящихся в местах лишения свободы.

В министерстве также отмечают, что:

— введена льгота для ВИЧ-положительных детей, инфицированных ятрогенным (медицинским) путем до 18 лет;

— устанавливается II группа инвалидности с детства без необходимости переосвидетельствования, при тяжелой степени — I группа инвалидности также бессрочно;

— упрощены условия и продлены сроки признания инвалидности при синдроме Дауна, аутизме, нарушениях зрения и слуха, хромосомных аномалиях;

— расширен список оснований для установления инвалидности для граждан, пострадавших в вооруженных столкновениях в Баткене в апреле 2021 года и сентябре 2022-го.

Законодательно закреплено использование термина «лицо с инвалидностью» вместо «лицо с ограниченными возможностями здоровья» в соответствии с международными стандартами.

По поручению кабинета министров, начата масштабная модернизация МСЭК, которая реализуется по трем направлениям:

— автоматизация обмена информацией между ведомствами;

— создание электронного реестра инвалидности с актуальной информацией;

— упрощение процедур, отказ от повторной подачи одних и тех же документов, минимизация необходимости личного визита в госорганы.

Работы проводятся межведомственной рабочей группой согласно 100-дневному плану, утвержденному приказом Министерства труда от 19 марта 2025 года № 53.