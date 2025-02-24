Физику, химию, биологию объединят и будут преподавать с 1-го класса

В связи с трансформацией системы школьного образования предусматривается введение нового интегрированного предмета — илим (наука). Об этом сообщил вице-президент Кыргызской академии образования (КАО) Мелис Музулманов.

По его словам, такой предмет есть в мировой практике, он включает в себя физику, химию и биологию. Его будут преподавать с первого по девятый класс в интегрированном виде, а в 10-12-х классах снова по отдельности (физика, химия биология) в связи с профилизацией обучения.

Мелис Музулманов отметил, что учебник будет один, но преподавать по нему будут пока три разных учителя. «В будущем перед нами совместно с вузами стоит задача по подготовке специалистов по преподаванию интегрированного предмета», — сказал Мелис Музулманов.

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Ранее замминистра образования и науки Лира Самыкбаева говорила: учебники сделаны так, что какие-то темы может читать один учитель, а какие-то — другой.

«Но в итоге все должно прийти к тому, что это один предмет — наука. Потому что кембриджская система образования построена на приобретении детьми жизненных навыков, то есть там нет теоретических тем. Каждая тема, в том числе по науке, рассматривается на реальной жизненной ситуации. Например, растет цветок, и дети изучают тему его питания, размножения, то есть идет биология, затем смотрят состав воды, это уже химия, и тут же рассматривается физика», — отмечала она.

В прошлом году перед началом учебного года сообщалось о нехватке учителей, в том числе по физике и химии. Пока не известно, будет ли закрыт дефицит кадров к новому учебному году.