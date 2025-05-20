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Общество

Пример заразителен: за мэром Оша теперь и глава Джалал-Абада в рейдах

Глава Джалал-Абада провел рейд. Похоже, мэры кыргызстанских городов подхватили новую традицию — личные инспекции с камерой и подчиненными наперевес. Следом за градоначальником Оша, прославившимся своими рейдами по ларькам и киоскам, в поле выехал и мэр Джалал-Абада Эрнисбек Ормоков. На этот раз в парк «Жениш». Информацию об этом сообщили в муниципалитете. 

Вооружившись чиновниками и решимостью, градоначальник лично прогулялся по парку и провел встречу с арендаторами прямо на месте. Поводом стали старые аттракционы (еще с конца 80-х — начала 90-х) и антисанитария в торговых точках.

Эрнисбек Ормоков констатировал: большинство конструкций не соответствует технике безопасности, а требования к санитарии в киосках давно ушли в отпуск. Поэтому принято бескомпромиссное решение: все снести! Аттракционы — под демонтаж, торговые ларьки — туда же.

Но не все так мрачно. Как заверили в мэрии, арендаторам разрешат установить новые, современные аттракционы, но уже в других парках. А сам парк «Жениш» ждет капитальная реконструкция: в рамках государственно-частного партнерства инвестируют $2,5 миллиона. Обновленную зону отдыха пообещали открыть к Дню независимости.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329737/
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