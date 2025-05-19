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Общество

Прямой авиарейс Алматы — Тамчи запустят с 23 июня

С 23 июня между Алматы и курортным поселком Тамчи на побережье Иссык-Куля откроется новый прямой авиарейс. Перевозку пассажиров будет осуществлять авиакомпания Asman Airlines в сотрудничестве с туроператором Kompas Tour. Об этом 24.kg сообщили в руководстве авиакомпании.

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Согласно расписанию, рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Время в пути составит около 1 часа 20 минут.

Маршрут направлен на улучшение транспортной доступности Иссык-Куля для туристов из южных регионов Казахстана. Прямое авиасообщение позволит сократить время в пути и упростить логистику в разгар туристического сезона.

Отметим, что аэропорт в Тамчи (Международный аэропорт «Иссык-Куль») работает сезонно и обслуживает международные чартерные и регулярные рейсы, в том числе из крупных городов соседних стран.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329584/
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