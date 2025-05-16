В 7-м микрорайоне Бишкека благоустраивают участки под скверы

Депутат Дастан Бекешев сообщил о начале работ по созданию новых зеленых зон в 7-м микрорайоне Бишкека. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале, рассказав, что толчком к действиям послужило обращение неравнодушной жительницы Октябрьского района.

По словам депутата, к нему обратилась жительница 7-го микрорайона с просьбой помочь в организации зеленых зон рядом с домами.

«Она рассказала, что во многих дворах пустуют участки: заросли травой, поставили заборы, но пользоваться территориями толком никто не может. А ведь на его месте мог бы быть сквер», — написал Дастан Бекешев.

После получения обращения, сообщил депутат, его помощники выехали на место, обошли микрорайон и отобрали несколько участков, подходящих для озеленения. Затем парламентарий направил официальное письмо в мэрию с просьбой предоставить информацию о статусе этих территорий и возможностях их благоустройства.

«В ответе мэрии подтвердили — работа уже началась. Участок за детским садом № 135 оформляют под благоустройство. А на другом провели работу по выкорчевке, санитарной обрезке деревьев и планируют разбить газон», — рассказал Дастан Бекешев о результатах запроса.