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Общество

Продолжительность жизни в мире сократилась на 1,8 года

Прогресс в области глобального здравоохранения замедлился. Об этом со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения сообщает Служба новостей ООН.

В отчете ВОЗ говорится, что всего за два года — с 2019-го по 2021-й — продолжительность жизни в мире сократилась на 1,8 года. Это самое большое снижение данного показателя в новейшей истории.

«За каждой единицей данных стоит человек — ребенок, не доживший до пяти лет, мать, потерявшая жизнь при родах, жизнь, прерванная болезнью, которую можно было бы предотвратить», — сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

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Уточняется, что прогресс в направлении расширения доступа к основным медицинским услугам и защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций не соответствует намеченным целям. Число тех, у кого есть доступ к базовой медицине, увеличилось на 431 миллион человек, что значительно ниже цели в 1 миллиард.

Материнская и детская смертность снижается недостаточно быстрыми темпами. Ограниченные инвестиции в первичную медико-санитарную помощь, нехватка квалифицированных медработников и пробелы в таких услугах, как иммунизация и безопасные роды, в настоящее время сдерживают развитие в этой сфере.

При этом показатели преждевременной смерти от неинфекционных заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт, диабет и рак, растут.

На них теперь приходится большинство случаев смерти среди людей до 70 лет. В настоящее время мир отстает от графика снижения количества преждевременных смертей от неинфекционных заболеваний к 2030 году.

Прогресс стал возможен там, где правительства и гражданское общество приняли необходимые меры: употребление табака снижается, как и алкоголя.

Одной из главных причин смертей, которые можно было бы предотвратить, остается загрязнение воздуха.

Важным фактором также является психическое здоровье. Тревожность и депрессия могут сократить продолжительность здорового этапа жизни на шесть недель.

Показатели ВИЧ, туберкулеза и тропических заболеваний снижаются. Но с 2015-го малярия снова набирает обороты.

При этом серьезной проблемой остается устойчивость к противомикробным препаратам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329253/
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