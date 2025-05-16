В Бишкеке жара: как горожане спасаются от +40 на улицах столицы

В Кыргызстане на 16-17 мая объявлено штормовое предупреждение — синоптики прогнозируют аномально высокие температуры, местами до +40 градусов. В Бишкеке столбик термометра уже вплотную приблизился к этой отметке.

На фоне жары редакция 24.kg решила узнать, как бишкекчане справляются со зноем. Многие стараются выходить из дома только рано утром или ближе к вечеру, избегают общественного транспорта и активно покупают мороженое и прохладительные напитки.

«Я всегда беру с собой бутылку с водой, головной убор и стараюсь не быть на солнце дольше 15 минут», — делится студентка одного из столичных вузов Айгуль.

В парках увеличился поток людей — там можно найти тень и спасение у фонтанов. Некоторые и вовсе уезжают в горы или на Иссык-Куль.

Медики рекомендуют в жаркие дни:

пить больше воды, избегая сладких и газированных напитков;

носить светлую одежду из натуральных тканей;

ограничить физическую активность на солнце;

по возможности находиться в кондиционируемых помещениях.

По информации МЧС, в жаркую погоду также возрастает риск пожаров и ухудшения самочувствия у метеозависимых граждан.