Реабилитация жертв репрессий в Кыргызстане: почему процесс притормозили

Кыргызстан — единственная страна на постсоветском пространстве, где до сих пор не реабилитированы жертвы сталинских репрессий, совершенных в период с 1926 по 1956 год. По разным оценкам, республика потеряла около 40 тысяч человек — их пытали, отправляли в тюрьмы, ссылали в лагеря, расстреливали по надуманным приговорам.

Почему процесс восстановления исторической справедливости, активно начавшийся год назад, приостановлен и возможно ли влияние Москвы, разбиралось 24.kg.

Поиски черной кошки в темной комнате

Читайте по теме Садыр Жапаров подписал закон о реабилитации жертв политических репрессий

Среди уничтоженных в период репрессий числятся выдающиеся политические, государственные и общественные деятели Кыргызстана — Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Торокул Айтматов, Хасан Жээнбаев, Эркинбек Эсенаманов, Мурат Салихов, Султанкул Шамурзин, Иманаалы Айдарбековпредставители кыргызской интеллигенции.

В октябре прошлого года Жогорку Кенеш принял закон о реабилитации жертв советских репрессий. В апреле 2025-го кабинет министров утвердил положение о создании соответствующей комиссии. Она будет работать при Институте истории, археологии и этнологии Национальной академии наук.

В России эти инициативы воспринимаются неоднозначно. В СМИ утверждают, что власти Кыргызской Республики вслед за соседями по Центрально-Азиатскому региону «намеренно оскверняют память советской эпохи, активно раскручивая идеологический тренд по разделению истории Кыргызстана на «правильный и неправильный» периоды».

Этой риторики придерживаются и провластные политологи.

Бывший министр науки и образования Кыргызстана, экс-депутат Жогорку Кенеша и соавтор первого варианта законопроекта о реабилитации жертв сталинского террора Каныбек Иманалиев отмечает, что инициатива не преследует никаких целей «исказить историю».

«Хотим мы того или нет, но сталинская эпоха — это часть истории нашей страны. Мы должны восстановить добрые имена ее достойных сынов. Я еще раз хочу подчеркнуть: это внутреннее дело независимой республики и нам, кыргызскому народу, это важно, чтобы двигаться дальше. Этот закон не направлен против СССР. Но чтобы развиваться, необходимо извлечь уроки. Никто не будет, наверное, спорить, что в советской летописи были поводы как для большой гордости, так и горькие, трагические уроки», — сказал Каныбек Иманалиев.

Опыт соседей

В состав комиссии по реабилитации жертв политических репрессий вошли ведущие историки, архивисты, эксперты и ученые. Всего 15 человек. Однако к работе они пока не приступили.

Директор мемориального комплекса «Ата Бейит» Болот Абдрахманов считает, что никто не будет за спасибо обрабатывать и изучать сотни тысяч архивных документов.

Читайте по теме Национальный долг. Эксперты о том, почему важна реабилитация жертв репрессий

«Без архивных материалов работа комиссии с места не сдвинется. Важно учесть и то, что архивы разные есть: партийные, в МВД, в КГБ. Огромный объем документов засекречен. Мы уже план предварительно набросали. Поделили период становления советской власти в республике на басмачество, раскулачивание, годы репрессий, Великую Отечественную войну. И ученые должны были работать по этим блокам, готовить документы для обсуждения на заседаниях комиссии. К примеру, в том же Казахстане эксперты накопили материала на 70 томов, в них, по некоторым данным, 700 тысяч человек — жертв 37, 38 годов. Но в Казахстане труд историков оплачивается. Они, помимо основного жалования по месту работы, получают дополнительные деньги от государства», — рассказал Болот Абдрахманов, добавив, что Кыргызстану будет не лишним обратить внимание на опыт соседей.

Он также предлагает открыть доступ к архивам КГБ, как это сделано в Казахстане.

В 2023 году Генеральная прокуратура РК объявила, что будет обнародовано около 2,4 миллиона архивных карточек с именами жертв сталинских репрессий.

Согласно данным ГП РК, более 700 тысяч человек, осужденных по сфабрикованным обвинениям в советское время, подлежат реабилитации.

А в Узбекистане в начале января 2022 года Верховный суд страны оправдал 120 повстанцев, в том числе одного из предводителей басмаческого движения Ибрагимбека Чакабаева (Ибрагим-бек. — Прим. 24.kg).

Он возглавлял сопротивление недовольных советской властью, организованное по всей Центральной Азии в период с 1919 по 1931 год. Большевики объявили его террористом. В 1931-м Чакабаев был пойман и казнен. Организация, возглавляемая Ибрагимом-беком и названная басмаческой, также признана террористической. Все обвинения с Бека и его сторонников были сняты недавно.

В заявлении ВС РУз говорится, что основанием для оправдания послужил тот факт, что по уголовным делам Чакабаева и других представителей басмаческого движения, не было ни одного судебного решения.

Большинство людей были приговорены к расстрелу или заключению в лагеря «тройками» Народного комиссариата. Из заявления Верховного суда Узбекистана

По его данным, посмертно оправданы 500 человек, состоящих в отрядах Чакабаева. Они признаны жертвами репрессий. Работа по реабилитации в РУз продолжается. На сегодня общее число жертв в Узбекистане оценивается примерно в 100 тысяч человек.

В Москве реабилитацию участников движения басмачей, добивавшихся свержения советской власти в Центральной Азии, назвали антироссийской. «Решение Верховного суда республики — это плевок в память тех, кто пал от рук озверевших бандитов, прикрывавшихся лозунгами ислама», — пишет, например, «Ритм Евразии».

Без прошлого нет будущего

Читайте по теме Активизация дискурса о деколонизации: почему важно знать правду о своем прошлом

В Кыргызстане пока известно лишь об одном факте полного оправдания. В феврале 2022 года Верховный суд страны признал репрессированным по политическим мотивам поэта Казыбека Казылчы. С заявлением обратились его родные. В ходе судебных разбирательств установлено, что в 1930 году поэта осудили как китайского шпиона и отправили в ссылку в Узбекистан, где он скончался.

Спустя почти 100 лет удалось доказать, что Казыбек Казылчы ни в какую агентурную сеть никогда не входил, а объектом преследования стал только потому, что был знатного рода и происходил из богатой семьи.

Сколько таких невинно осужденных и расстрелянных? Точные данные по Кыргызстану до сих пор не известны.

Каныбек Иманалиев рассказал, что в Кыргызстане были реабилитированы всего 4 процента от общего числа репрессированных в период с 20-х по 50-е годы.

«До принятия ныне действующего закона, родственники репрессированных должны были обращаться в суд и только так добиваться восстановления доброго имени погибшего во время сталинских чисток. Посмертно. Доступа к архивам у простых граждан не было и нет. А теперь реабилитацией займутся специалисты. Я считаю, что это совершенно правильный шаг со стороны нашего государства», — подчеркнул Каныбек Иманалиев.

Историк, профессор Зайнидин Курманов напомнил, что законопроект о реабилитации жертв сталинского террора был принят Жогорку Кенешем только со второй попытки. Он отметил, что процесс реабилитации зависит от политической воли властей страны.

«Вроде демократическая страна, по реформам занимаем чуть ли не первое место в СНГ, а вот по части борьбы с последствиями сталинских репрессий плетемся в хвосте даже наших соседей. Законопроект о реабилитации жертв сталинского террора был принят только со второй попытки. Не без боев. Потому что, как только этот вопрос возник в политическом пространстве, сразу же зашевелились так называемые реакционные силы. И все потому, что первый документ касался реабилитации жертв периода 20-х годов прошлого столетия. Стали говорить, что мы хотим реабилитировать представителей Туркестанского легиона, басмачей и так далее. Но это ничего общего с реальностью не имело. В других странах понимали, что никакого развития не может быть, если не рассекретить архивы, не переосмыслить то, что было. Мы единственная страна, наверное, на постсоветском пространстве, где историки разделились на десятки кланов, родов и племен. В итоге нет государственной политики в области истории в отличие от соседних республик», — говорит Зайнидин Курманов.

Реабилитация требует мужества. Речь идет о наших предках, отцах-основателях. О десятках тысяч невиновных людей. Но никто на это не обращает внимания. Зайнидин Курманов

Он считает, что пока не будет переосмысления и последующего за ним покаяния, история будет повторяться и репрессивные методы борьбы с инакомыслием останутся в тренде.

«К сожалению, у нынешних политиков советское сознание, они не умеют жить с оппозицией. Посмотрите на Дональда Трампа. Он чисто авторитарный лидер. Но ему в голову не приходит врагов уничтожить. Ему и не позволят. Американская демократия очень тщательно продумана. Ни один президент не может использовать ее против своих политических противников. А у нас, на развалах СССР, имею в виду, продолжают ревностно служить персонам, а не идеям и институтам», — резюмировал профессор.

Кыргызстан, действительно, не спешит с реконструкцией исторической правды, считает и доцент Академии ОБСЕ в Кыргызстане Эмиль Джураев.

По его мнению, причина не столько в отсутствии воли или правильных ориентиров, а в том, что главным противником выступает Россия как преемник советской истории. А Бишкек, по традиции, не хочет лишний раз раздражать Москву.

«Теперь же, когда есть закон, предсказуемо пророссийские пропагандистские силы брошены на саботирование его реализации. Надеюсь, что власть и соответствующие институты продолжат работу по восстановлению исторической справедливости, не оглядываясь на них», — сказал он.

По его словам, имена несправедливо репрессированных давно ждут реабилитации. Политолог Алмаз Таджыбай говорит, что Россия борется за общность идеологической истории Советского Союза, выступая против любой, отличной от ее собственной, трактовки.

«Поэтому ей не нравится трактовка реабилитации «за участие в национальном освободительном движении против советской власти в 20,30-е годы прошлого века», считая представителей этих течений, басмачами. Власти Кыргызстана не спешат с реабилитацией из-за давления РФ», — сказал он.

Эксперт напомнил и про решение Генеральной прокуратуры РФ об отмене реабилитации жертв советских политических репрессий. По данным газеты «Коммерсант», в ГП РФ свою позицию объяснили тем, что его цель — не допустить «оправдания пособников нацистов и изменников Родины».

Не лишним будет напомнить

Однако потребность в оценке политических репрессий появилась не сейчас. Впервые о ней заговорили еще в СССР. 31 июля 1989 года Верховным советом были узаконены изменения в принятый 16 января 1989 года Указ президиума Верховного совета СССР «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов». В документе содержалась формулировка «осудить внесудебные массовые репрессии периода сталинизма, признать антиконституционными действовавшие в 30–40-х и начале 50-х годов «тройки» НКВД-УНКВД, коллегии ОГПУ и «особые совещания» НКВД-МГБ-МВД СССР и отменить вынесенные ими внесудебные решения, не отмененные к моменту издания настоящего указа».

Законом также предписывалось «считать всех граждан, которые были репрессированы решениями указанных органов, включая лиц, осужденных впоследствии за побег из мест незаконного спецпоселения, реабилитированными».