В ГНС Кыргызстана рассказали о налоговых преференциях для людей с инвалидностью

В Налоговом кодексе предусмотрены преференции для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает Налоговая служба.

По ее данным, не облагаются подоходным налогом следующие доходы социально незащищенных категорий налогоплательщиков:

1. Доходы инвалидов, полученные в виде:

оплаты технических средств для инвалидов;

оплаты профилактики инвалидности и реабилитации;

оплаты содержания собак;

проводников для инвалидов;

сумм или имущества, полученных от профсоюзных органов.

2. Оплата услуг персонального ассистента ребенка и/или лица с ограниченными возможностями здоровья, нуждающегося в постоянном уходе и надзоре.

3. Применяется низкая ставка подоходного налога в размере 5 процентов для наемных работников, имеющих инвалидность I или II группы, а также инвалидность III группы по слуху, установленную медико-социальной экспертной комиссией.

4. Также предусмотрены следующие льготы для общества инвалидов, организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых инвалиды (кроме лиц с инвалидностью III группы общего заболевания) составляют не менее 50 процентов от общего числа занятых, и их заработная плата составляет сумму не менее 50 процентов от общего фонда оплаты труда:

освобождается от налогообложения прибыль;

освобождаются от налога с продаж реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг;

не подлежит обложению налогом на имущество здания;

освобождаются от уплаты налога на имущество земельные участки.

5. Поставка протезно-ортопедических изделий, специализированных товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая их ремонт, по перечням, утверждаемым кабмином, является поставкой, освобожденной от НДС.

6. Также освобождаются от уплаты НДС на импорт следующие импортируемые товары:

специализированные товары для лиц с ограниченными возможностями здоровья, импортируемые некоммерческими организациями, республиканским учреждением протезно-ортопедических изделий или физическими лицами для личного пользования;

банковское оборудование, оснащенное системами доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению, — до 1 января 2026 года.

7. Не подлежит обложению налогом на имущество мотоколяска и/или автомобиль с ручным управлением, находящиеся в собственности инвалида.

8. Освобождается от уплаты налога в 50 процентов от суммы налога на имущество, причитающейся к уплате, одно жилое здание или одно помещение, одно транспортное средство, находящееся в собственности лица с инвалидностью из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите КР или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, инвалида, приравненного по пенсионному обеспечению к указанным категориям военнослужащих, вдовы или вдовца инвалида Великой Отечественной войны и инвалида I и II групп, а также с 1 января 2026-го для родителей или опекунов детей с ограниченными возможностями здоровья.

9. Освобождаются от уплаты налога на имущество на придомовой, приусадебный и садово-огородный участок инвалида с детства, инвалида I и II групп.