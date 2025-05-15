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Общество

Борьба с ВИЧ. UNAIDS наполовину сокращает штат и переносит офисы

Программа ООН по борьбе с ВИЧ/СПИДом (UNAIDS) объявила о планах уменьшить численность персонала более чем на 50 процентов — с примерно 600 сотрудников до 280-300. Об этом сообщает Коалиция по готовности к лечению (ITPC EECA).

По ее данным, причиной стали масштабные сокращения финансирования со стороны ключевых доноров, включая США, Европу и Азию.

Организация сохранит присутствие в 36 странах, но сократит функционал и переведет часть офисов в более дешевые регионы — например, из Женевы в Найроби или Йоханнесбург.

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UNAIDS предупредила, что эти изменения могут стать серьезным ударом по глобальному ответу на эпидемию ВИЧ и поставить под угрозу прогресс, достигнутый за последние десятилетия. В 2023 году Соединенные Штаты обеспечили более 40 процентов годового бюджета UNAIDS, составлявшего $214 миллионов. Руководитель агентства Винни Бьяньима ранее заявляла, что при сокращении финансирования количество новых случаев ВИЧ может увеличиться более чем в шесть раз к 2029-му.

«Все эти меры происходят на фоне общего отката глобальной солидарности: десятки жизненно важных программ по ВИЧ, туберкулезу и другим инфекционным заболеваниям теряют поддержку. Финансирование со стороны США остановлено, глобальные агентства заморожены или приостановлены, научные исследования под угрозой, а миллионы пациентов по всему миру уже сейчас теряют доступ к тестам и препаратам.

Глобальная борьба с эпидемиями требует не только технологий и стратегий, но прежде всего политической воли, устойчивого финансирования и четкого понимания: каждый доллар, вложенный в ВИЧ, туберкулез или другие заболевания, спасает жизни», — говорится в сообщении.

Напомним, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией официально уведомил партнеров, в том числе Кыргызстан, о пересмотре расходов. Пока не известно, какие именно статьи попадут под сокращение и сколько средств может быть урезано. Есть опасения, что следующего гранта с 2027 года может не быть.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329215/
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