Останемся без лекарств? Глобальный фонд приостанавливает некоторые инвестиции

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией официально уведомил партнеров, в том числе Кыргызстан, о пересмотре расходов. Об этом 24.kg сообщил директор ассоциации программ здравоохранения «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

По его словам, это связано с политикой США — крупнейшим донором Глобального фонда.

«Пока их вложения на паузе, и это создает серьезный риск для всей планеты — почти 100 стран получает финансирование от ГФ, в том числе КР. На прошлой неделе странам направлены идентичные письма о пересмотре и оптимизации расходов, указаны примерные статьи, на которые в первую очередь могут приостановить закупки, финансирование и так далее», — сказал Айбар Султангазиев.

В списке возможных приостанавливаемых мероприятий капитальные вложения; покупка новых транспортных средств, лабораторного и прочего оборудования; проведение тренингов, конференций, публикаций; исследования, опросы, оценки; управленческие расходы.

В письме отмечается, что фокус смещается на поддержку государств в переоценке и изменении приоритетов инвестиций, финансируемых Глобальным фондом, в соответствии с новыми условиями, с сохранением базовых, спасительных услуг. Правление Глобального фонда обсудит общий подход к перераспределению приоритетов и реинвестированию в мае. Секретариат сообщит об итогах обсуждений дополнительно.

Айбар Султангазиев напомнил, что Кыргызстан и Глобальный фонд подписали контракт на получение гранта на сумму более $27 миллионов на 2024-2026 годы. Он заметил, что пока не известно, какие именно статьи попадут под сокращение и сколько средств может быть урезано.

«В любом случае должны быть оставлены средства на закупку лекарств, реагентов — всего, что напрямую связано с лечением. На текущий период ПРООН уже заключила многие контракты, и закупки в процессе. Серьезных рисков в этом плане не будет, но есть некоторые статьи, которые хотелось бы оставить. Например, Национальный центр фтизиатрии планировал приобрести дополнительный лабораторный модуль за счет сэкономленных средств, внедрить секвенирование», — подчеркнул директор ассоциации.

Какие могут быть риски?

По мнению Айбара Султангазиева, следующего гранта с 2027 года может не быть.

«Либо будут выделяться средства в минимальном объеме только на самые необходимые закупки — тесты, реагенты, лекарства. Никаких профилактических мероприятий, улучшения инфраструктуры и оборудования. Но очень высока вероятность того, что денег вообще не будет, и в этом контексте государству стоит заранее подготовиться.

Глобальный фонд обеспечивает сейчас больше 80 процентов всей потребности в противотуберкулезных препаратах второго ряда, большинство реагентов для диагностики и лечения туберкулеза, и в нашей стране они не зарегистрированы, нет возможности их купить. То же самое касается педиатрических форм АРВ-препаратов для детей с ВИЧ. Все полностью закупается за счет Глобального фонда, и они не зарегистрированы в республике», — сказал он.

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По словам главы ассоциации, если ПРООН перестанет их закупать, то у КР просто не будет возможности обеспечить пациентов, даже если будут выделены деньги, — на территории государства препараты отсутствуют. Еще один риск — вся лабораторная система, оборудование, которые используются для диагностики ВИЧ и туберкулеза, поддерживаются и ремонтируются за счет средств Глобального фонда. И это оборудование также не зарегистрировано в Кыргызстане, нет поставщиков расходных материалов, нет инженеров, которые будут ремонтировать технику. Если не будет денег ГФ, просто остановится вся диагностика этих заболеваний.

«Поэтому сейчас самое время начать подготовку системы здравоохранения к полному переходу к государственному финансированию. Письмо Глобального фонда — сигнал о том, что времени на подготовку и обеспечение бесперебойной системы оказания услуг по ВИЧ и ТБ осталось очень мало», — добавил Айбар Султангазиев.