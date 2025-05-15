Продолжается ремонт дорог и тротуаров в четырех районах Бишкека

Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» активно ремонтирует дороги и тротуары на 11 улицах столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Первомайский район
Ведутся дорожные работы:
- по улице Республиканской от БЧК до улицы Березовой — разработка грунта, установка ирригационной системы;
- по улице Исанова от улицы Щербакова до Васильева — разработка грунта, установка бордюров;
- на участке у Республиканской больницы ведутся работы — установка ирригационной системы;
- по улице Абдумомунова от Тыныстанова до бульвара Эркиндик с южной стороны — капитальный ремонт тротуаров, с северной — капитальный ремонт завершен;
- завершен ремонт тротуара по проспекту Манаса от улицы Фрунзе до Рыскулова с восточной стороны;
- завершен ремонт тротуара по проспекту Чуй от улицы Исанова до Тоголока Молдо с северной стороны.
Октябрьский район
Дорожные работы ведутся:
- капитальный ремонт дороги внутри 9-го микрорайона от улицы Малдыбаева с выходом на улицу Саманчина — установка ирригационной системы и планирование грунта;
- по улице Манас айылы завершен капитальный ремонт тротуара, планируется укладка асфальтобетонной смеси на парковочные места;
- завершен ремонт тротуара по улице Ахунбаева до Байтика Баатыра, до улицы Элебаева с южной стороны.
Ленинский район
Дорожные работы ведутся:
- по улице Ак-Марал от Чортекова до Шералиева — подготовка под установку бордюров и планировка грунта;
- по улице Береговой от улицы 50 лет Победы до Семетей — подготовка под установку лотков;
- по улице Щорса от Садырбаева до Тыныбекова — установка дорожных бордюров.
Свердловский район
Дорожные работы ведутся:
- по проспекту Жибек Жолу от улицы Лермонтова до Курманджан Датки — ремонт тротуаров с обеих сторон дороги;
- по улице Широкой от речки до улицы Керамической — подготовка основания под установку бордюров и планировка грунта.