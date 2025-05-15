18:13
USD 87.45
EUR 98.04
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Продолжается ремонт дорог и тротуаров в четырех районах Бишкека

Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» активно ремонтирует дороги и тротуары на 11 улицах столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Первомайский район

Ведутся дорожные работы:

  • по улице Республиканской от БЧК до улицы Березовой — разработка грунта, установка ирригационной системы;
  • по улице Исанова от улицы Щербакова до Васильева — разработка грунта, установка бордюров;
  • на участке у Республиканской больницы ведутся работы — установка ирригационной системы;
  • по улице Абдумомунова от Тыныстанова до бульвара Эркиндик с южной стороны — капитальный ремонт тротуаров, с северной — капитальный ремонт завершен;
  • завершен ремонт тротуара по проспекту Манаса от улицы Фрунзе до Рыскулова с восточной стороны;
  • завершен ремонт тротуара по проспекту Чуй от улицы Исанова до Тоголока Молдо с северной стороны.

Октябрьский район

Дорожные работы ведутся:

  • капитальный ремонт дороги внутри 9-го микрорайона от улицы Малдыбаева с выходом на улицу Саманчина — установка ирригационной системы и планирование грунта;
  • по улице Манас айылы завершен капитальный ремонт тротуара, планируется укладка асфальтобетонной смеси на парковочные места;
  • завершен ремонт тротуара по улице Ахунбаева до Байтика Баатыра, до улицы Элебаева с южной стороны.

Ленинский район

Дорожные работы ведутся:

  • по улице Ак-Марал от Чортекова до Шералиева — подготовка под установку бордюров и планировка грунта;
  • по улице Береговой от улицы 50 лет Победы до Семетей — подготовка под установку лотков;
  • по улице Щорса от Садырбаева до Тыныбекова — установка дорожных бордюров.

Свердловский район

Дорожные работы ведутся:

  • по проспекту Жибек Жолу от улицы Лермонтова до Курманджан Датки — ремонт тротуаров с обеих сторон дороги;
  • по улице Широкой от речки до улицы Керамической — подготовка основания под установку бордюров и планировка грунта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329189/
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт дорог в Бишкеке. Какие парковочные места убирают, объяснил чиновник
Как мэрия Бишкека выбирает дороги для ремонта, рассказал специалист
Четыре новые дороги планируют построить в Бишкеке
Ремонт дорог в Бишкеке идет с опережением, но круглосуточно работать не могут
В мэрии рассказали, какая односторонняя улица в Бишкеке станет двусторонней
В Бишкеке после ремонта открывается участок проспекта Жибек Жолу
В Бишкеке 45 объектов мешают расширению улицы Курманджан Датки
В мэрии Бишкека рассказали о ходе ремонта улиц в микрорайонах
На проспекте Чуй проходит ремонт тротуаров
Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывается участок улицы Шабдана Баатыра
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+40&nbsp;градусов Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +40 градусов
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Сейсмологи предупреждают о&nbsp;возможных повторных толчках в&nbsp;КР Сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках в КР
Как перенести аномальную жару в&nbsp;Бишкеке. Советы медиков Как перенести аномальную жару в Бишкеке. Советы медиков
Бизнес
Акция от&nbsp;MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер Акция от MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер
Как аспирин может повредить желудок и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Как аспирин может повредить желудок и что с этим делать
С&nbsp;картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;Bakai Bank пенсия работает на&nbsp;вас! С картой «Элкарт» от Bakai Bank пенсия работает на вас!
Смартфоны, которые меняют правила игры Смартфоны, которые меняют правила игры
15 мая, четверг
18:10
Объем воды в Токтогульском водохранилище достиг 9,5 миллиарда кубометров Объем воды в Токтогульском водохранилище достиг 9,5 мил...
18:09
Для поддержки переработчиков снижена ставка акциза на натуральные напитки
18:02
В Бишкеке обновляют дорожные разметки для пешеходов
17:52
Кызыл-Омпол снова в деле: на скандальном месторождении возобновили работы
17:51
В Бишкеке двух патрульных обвинили в вымогательстве взятки и задержали