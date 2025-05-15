16 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Тогуз-Кайрык, Жолубай);
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Бакинской, Фирсова, Элебесова, Щербакова, переулки Аральский, Новостроевский, Енисейский, Гулчинский, Сулюктинский, Карагачевый;
- 9.00-14.00 — село Пригородное (улицы 1 Мая, Маяковского);
- 9.00-16.00 — жилмассивы «Алтын-Казык», «Оомат» (улицы 1-я Линия — 4-я Линия, Ак-Буура, Рыскулбекова, Торекула Айтматова, Курманджан Датки, Жунус, Тенир-Тоо, Манас, Эламана Баатыра, переулок Чыгыш);
- 9.00-17.00 — микрорайон «Джал», отрезки улиц Ахунбаева, Бакаева, Молодая Гвардия, Иваницына, проспект Жибек Жолу, улицы Акиева, Киевская, 93, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Сакеева, Сулайман-Тоо, Доолот, Алыкулова, Кырман, Кетмен Тобо, Арпа, Нур Ордо, Солтон Сары, Бар Булак, Тагай Бия, Садыр Аке, Семизбел, Кадыр-Ата, Каркыра, Алымкулова, Кайберен, Омур), улица Кыргызская, 173б;
- 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 4;
- 9.30-18.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жайык, Кок-Жангак, Арстанбап, Достоевского);
- 10.00-17.00 — село Мраморное (улицы Урожайная, Молодежная, Южная, 70 лет Октября);
- 11.00-15.30 — отрезки улиц Куренкеева, Осмонкула, Суворова, Кирпичной, Абдыкадырова, Древесной, переулки Балыкчинский, Молдавский, Эстонский;
- 13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Термечикова, Кара-Кужур, Ак-Туз, Щербет, Садыбакасова, Чортекова, Жайыла Баатыра, Садырбаева, Мин-Куш, Южная магистраль, Репина, Баба-Ата), село Нижний Орок;
- 14.00-17.30 — улица Кийизбаева, 33.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Аламедин (ГЭС-2-11, улицы Гоголя, Набережная, Алма-Атинская, Молодежная), Байтик (улица Ленина), Карла Маркса (улицы Шоссейная, Партсъезда, Ленина, Октябрьская), Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Фрунзе, Дружбы, Усенбай), совхоз «Ала-Тоо» (улица Новая), села Сары-Жон, Бек-Тоо;
Жайылский РЭС
- 9.00-15.30 — Кара-Балта (улица Токтогула), села Новониколаевка (улица Зеленая), Калдык;
- 10.00-14.00 — Кара-Балта (улицы Луговая, Степная, Бакыт, Чапаева, Дорожная, Кошевого, Космонавтов, Закирова, Северная, Новая, Алыбая, 8 Марта, Красновосточная, Полевая, Ключевая, Комарова);
- 9.00-16.00 — село Суусамыр;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Торт-Кул (кошара, урочище Кургак), Бообек (водоканал);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — Кант (улицы Пушкина, Октябрьская, Калинина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Матросова, Шапошникова, Панфилова, Безымянная, Мира, Красноармейская, Киевская, Победы, Куренкеева, Куйбышева, Садовая, Полевая, Орджаникидзе, Энгельса, Гайдара, Щорса, Вишневая, Ленинградская);
- 9.00-18.00 — село Люксембург (улицы Колхозная, Молодежная, Киргизская, Шайылдабекова);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Ленина, Восточная, Центральная, больница), Крупское (улицы Мира, Садовая);
- 9.00-12.00 — село Садовое (улица Ситникова);
- 13.00-17.00 — село Александровка (улица Пушкина);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Манас (улицы Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Новая, Тупиковая, Переулочная, Заводская, Проектируемая, Комсомольская, Гагарина, Западная, Средняя, Южная), Сокулук (улицы Железнодорожная, Краснодарская, Восточная, Фрунзе, Первомайская, Степная), 1 Мая (улица Малобек, садовые товарищества «Надежда», «Топограф»), Жаны-Пахта (улицы Западная, Мичурина, Столбовая, Северная);
- 9.00-18.00 — село Кызыл-Туу (улицы Билалы, Конок, Шаршенбай, Проектируемая, Жыламыш, Ибраимова, Молдобай);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдыбар (МТМ), Тельман (улица Айтымбет);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — Токмак (улицы Ленина, 417, Тоголока Молдо, Шамсинская, Панфилова, Казахстанская, Фучика), села Чуй (улицы Западная, Бугрянка, Космонавтов, Сельская, Садовая, Луговая, Береговая, Мичурина, Колхозная), Ак-Бешим (улицы Токоева, Мирная, Наматбек, Токомбаева, Ташбаева);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-18.00 — села Красная Речка (улицы Ворошилова, Ленина, Садовая, Айтматова, Школьная, Панфилова, Почтовая, Комсомольская, Пионерская, Кривощекова), Кенеш;
- 9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Пролетарская, Береговая, Луговая).
3Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — Каракол (улицы Туркестанская, Пролетарская, Орозбекова, Салиевой, Крутикова, Ленина, Жамансариева, Чичерина, Ахунбаева, Абдрахманова, Нарынская, Алыбакова, Карасаева, Масалиева, Орозова, Кутманалиева, Шопокова, Курочкина, новостройка «Жаны-Арык»), пгт Пристань, села Кызыл-Суу, Жалгыз-Орук, Ананьево, Кара-Ой, Дон-Талаа, Туура-Суу, Ала-Баш, Калкагар.