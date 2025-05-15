16 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Тогуз-Кайрык, Жолубай);

9.00-13.00 — отрезки улиц Бакинской, Фирсова, Элебесова, Щербакова, переулки Аральский, Новостроевский, Енисейский, Гулчинский, Сулюктинский, Карагачевый;

9.00-14.00 — село Пригородное (улицы 1 Мая, Маяковского);

9.00-16.00 — жилмассивы «Алтын-Казык», «Оомат» (улицы 1-я Линия — 4-я Линия, Ак-Буура, Рыскулбекова, Торекула Айтматова, Курманджан Датки, Жунус, Тенир-Тоо, Манас, Эламана Баатыра, переулок Чыгыш);

9.00-17.00 — микрорайон «Джал», отрезки улиц Ахунбаева, Бакаева, Молодая Гвардия, Иваницына, проспект Жибек Жолу, улицы Акиева, Киевская, 93, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Сакеева, Сулайман-Тоо, Доолот, Алыкулова, Кырман, Кетмен Тобо, Арпа, Нур Ордо, Солтон Сары, Бар Булак, Тагай Бия, Садыр Аке, Семизбел, Кадыр-Ата, Каркыра, Алымкулова, Кайберен, Омур), улица Кыргызская, 173б;

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 4;

9.30-18.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жайык, Кок-Жангак, Арстанбап, Достоевского);

10.00-17.00 — село Мраморное (улицы Урожайная, Молодежная, Южная, 70 лет Октября);

11.00-15.30 — отрезки улиц Куренкеева, Осмонкула, Суворова, Кирпичной, Абдыкадырова, Древесной, переулки Балыкчинский, Молдавский, Эстонский;

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Термечикова, Кара-Кужур, Ак-Туз, Щербет, Садыбакасова, Чортекова, Жайыла Баатыра, Садырбаева, Мин-Куш, Южная магистраль, Репина, Баба-Ата), село Нижний Орок;

14.00-17.30 — улица Кийизбаева, 33.

2 Чуйская область