В возрасте 97 лет скончался один из создателей первой в мире водородной бомбы Ричард Гарвин. Об этом сообщает The New York Times.

Фото Reuters. Один из создателей первой в мире водородной бомбы Ричард Гарвин скончался в возрасте 97 лет

Американский физик умер 13 мая в своем доме в Скарсдейле (штат Нью-Йорк).

Ричард Гарвин в 21 год защитил докторскую диссертацию под руководством физика, лауреата Нобелевской премии Энрико Ферми. Впоследствии его пригласили работать в лабораторию (в ней же Роберт Оппенгеймер работал над атомной бомбой). Там в 1951-м ученый создал конструкцию первой действенной термоядерной бомбы. На тот момент ему было всего 23 года.

В ноябре 1952-го на атолле Эниветок прошли первые испытания устройства «Майк», в основу которого положена эта разработка.

Ричард Гарвин был советником по вопросам науки и безопасности при нескольких президентских администрациях США — от Дуайта Эйзенхауэра (1953-1961) до Билла Клинтона (1993-2001), за исключением Джеральда Форда и Рональда Рейгана. Был членом Консультативного комитета при Пентагоне, работал с ЦРУ и Госдепартаментом, занимался анализом Карибского кризиса (1962) и последствий Чернобыльской катастрофы (1986).

Ученый выступал за контроль над вооружением и ядерное разоружение, а также против разработки новых видов оружия и продвигал идеи прозрачности в оборонной политике государств.