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Общество

Мэр города Ош дал три дня на демонтаж незаконных кафе у канала

Мэр Оша Женишбек Токторбаев лично выехал в рейд по улицам Мамырова, Садырбаева и на аллею имени Ж.Мамытова, чтобы проверить ход благоустройства и разобраться с тем, что давно раздражает горожан: стихийная застройка, грязь, хаос.

Рейд сопровождали руководители муниципальных служб. Как отмечает пресс-служба мэрии, этот объезд — часть регулярного контроля за городскими проектами.

Первым делом глава южной столицы осмотрел старое здание на улице Садырбаева. Оно долгие годы пустовало, но недавно передано в муниципальную собственность. Женишбек Токторбаев поручил в кратчайшие сроки отремонтировать помещение и передать его городскому автотранспортному предприятию.

Далее он направился на улицу Мамырова, где обнаружил незаконные постройки, выходящие за красную линию. Некоторые из них игнорировали даже письменные предупреждения. Теперь им грозит принудительный снос.

Самым острым вопросом стал участок набережной канала Кайырма. Вдоль него выстроились кафе и торговые павильоны, часть из них — прямо в водоохранной зоне.

«Это не может продолжаться. Вода — это не место для шашлычной. Через три дня должен быть готов проект общественной зоны отдыха», — заявил мэр.

мэрии Оша
Фото мэрии Оша. Мэр дал три дня на демонтаж незаконных кафе у канала

Разработкой займется региональное управление архитектуры. Задача — не просто снести, а создать что-то полезное для всех: зеленую зону, скамейки, освещение, дорожки.

Финальной точкой утреннего рейда стала аллея Ж.Мамытова. Здесь идут работы по благоустройству. Женишбек Токторбаев потребовал ускорить темпы — к 85-летию поэта все должно быть завершено качественно и в срок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329154/
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