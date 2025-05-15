Мэр города Ош дал три дня на демонтаж незаконных кафе у канала

Мэр Оша Женишбек Токторбаев лично выехал в рейд по улицам Мамырова, Садырбаева и на аллею имени Ж.Мамытова, чтобы проверить ход благоустройства и разобраться с тем, что давно раздражает горожан: стихийная застройка, грязь, хаос.
Рейд сопровождали руководители муниципальных служб. Как отмечает пресс-служба мэрии, этот объезд — часть регулярного контроля за городскими проектами.
Первым делом глава южной столицы осмотрел старое здание на улице Садырбаева. Оно долгие годы пустовало, но недавно передано в муниципальную собственность. Женишбек Токторбаев поручил в кратчайшие сроки отремонтировать помещение и передать его городскому автотранспортному предприятию.
Самым острым вопросом стал участок набережной канала Кайырма. Вдоль него выстроились кафе и торговые павильоны, часть из них — прямо в водоохранной зоне.
«Это не может продолжаться. Вода — это не место для шашлычной. Через три дня должен быть готов проект общественной зоны отдыха», — заявил мэр.
Разработкой займется региональное управление архитектуры. Задача — не просто снести, а создать что-то полезное для всех: зеленую зону, скамейки, освещение, дорожки.
Финальной точкой утреннего рейда стала аллея Ж.Мамытова. Здесь идут работы по благоустройству. Женишбек Токторбаев потребовал ускорить темпы — к 85-летию поэта все должно быть завершено качественно и в срок.