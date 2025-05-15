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Общество

Каждый десятый ребенок в мире вовлечен в детский труд

Каждый десятый ребенок в мире, или 160 миллионов детей, вовлечены в детский труд. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

Почти половина из них живет в странах, затронутых конфликтами.

«Мы должны устранить коренные причины детского труда — бедность, вынужденное перемещение, гендерное и иные формы неравенства, нехватку возможностей, которая вырывает ребят из школ и заставляет идти на работу, а также нестабильность, ведущую к вербовке и использованию в вооруженных конфликтах», — подчеркнул председатель Генассамблеи Филемон Янг.

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Он призвал государства принимать законы о справедливой оплате труда, обеспечивать выполнение законодательства о защите детей и инвестировать в развитие отдаленных и малообеспеченных регионов. Филемон Янг также отметил угрозу новых факторов риска, особенно экстремальных погодных явлений, делающих детей еще более уязвимыми к эксплуатации.

Всемирный день борьбы с детским трудом отмечается ежегодно 12 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329153/
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