Сточные воды попадают в реку Ала-Арчу. Комментарий Минприроды

В соцсетях распространилось видео, где мужчина говорит, что в природном парке «Ала-Арча» сточные воды одного из треугольных домов легкой конструкции вытекают в реку.

Сотрудники Минприроды выяснили, что вода поступает из природного (горного) источника, собирается в бочке, откуда через трубу излишки сбрасываются в реку.

«Треугольные дома пока не введены в эксплуатацию, и сброс сточных или бытовых вод в реку не осуществляется. Служба экологического и технического надзора Минприроды продолжает мониторить ситуацию и ведет инспекционную работу с целью недопущения возможного загрязнения водных объектов», — говорится в сообщении.