Аномальная жара. Как избежать солнечного удара, рассказали медики

В Кыргызстане 16-17 мая ожидается повышение температуры воздуха — до +40 градусов. В этой связи в Министерстве здравоохранения рассказали о симптомах теплового и солнечного удара.

Тепловой удар — это острое болезненное состояние, возникающее при перегревании тела. Может случиться в душном закрытом помещении или в машине, стоящей в пробке.

Солнечный удар — разновидность теплового воздействия. В отличие от теплового, солнечный удар возникает из-за перегревания в результате длительного пребывания на солнце и прямого воздействия солнечных лучей на голову.

Симптомы теплового удара: повышение температуры, мышечные боли, носовые кровотечения, рвота, одышка, расширение зрачков, расстройства и потеря сознания.

Симптомы солнечного удара: сильные головные боли, тошнота, головокружение, потеря сознания.

Врачи делят симптомы теплового и солнечного удара на три степени тяжести. При третьей могут появиться бред, галлюцинации, судороги, потеря сознания.

Пребывая в таком состоянии, больной может просто погибнуть, ему срочно необходима медицинская помощь.