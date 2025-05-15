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Общество
Сюжет: Полезные советы

Аномальная жара. Как избежать солнечного удара, рассказали медики

В Кыргызстане 16-17 мая ожидается повышение температуры воздуха — до +40 градусов. В этой связи в Министерстве здравоохранения рассказали о симптомах теплового и солнечного удара.

  • Тепловой удар — это острое болезненное состояние, возникающее при перегревании тела. Может случиться в душном закрытом помещении или в машине, стоящей в пробке.
  • Солнечный удар — разновидность теплового воздействия. В отличие от теплового, солнечный удар возникает из-за перегревания в результате длительного пребывания на солнце и прямого воздействия солнечных лучей на голову.

Симптомы теплового удара: повышение температуры, мышечные боли, носовые кровотечения, рвота, одышка, расширение зрачков, расстройства и потеря сознания.

Симптомы солнечного удара: сильные головные боли, тошнота, головокружение, потеря сознания.

Врачи делят симптомы теплового и солнечного удара на три степени тяжести. При третьей могут появиться бред, галлюцинации, судороги, потеря сознания.

Пребывая в таком состоянии, больной может просто погибнуть, ему срочно необходима медицинская помощь.

Как избежать солнечного удара

Медики советуют:

  • надевать легкую одежду из натуральных материалов — льна, хлопка, шелка, не препятствующих потоотделению;
  • не гулять без головного убора светлых оттенков;
  • ополаскивать лицо и голову прохладной водой, защищаться зонтом;
  • регулярно пить чистую воду, исключить любой алкоголь — он способствует обезвоживанию;
  • стараться сокращать время пребывания на солнцепеке (с 11.00 до 16.00). Если нахождение на улице в это время необходимо, то стараться держаться в тени;
  • по возможности не пользоваться общественным транспортом в часы пик. Если это проблематично, то выбирать менее переполненный транспорт. В пути протирать влажными салфетками/платком открытые участки тела и пить воду. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329131/
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