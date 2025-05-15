Аномальная жара. Как избежать солнечного удара, рассказали медики

В Кыргызстане 16-17 мая ожидается повышение температуры воздуха — до +40 градусов. В этой связи в Министерстве здравоохранения рассказали о симптомах теплового и солнечного удара.
- Тепловой удар — это острое болезненное состояние, возникающее при перегревании тела. Может случиться в душном закрытом помещении или в машине, стоящей в пробке.
- Солнечный удар — разновидность теплового воздействия. В отличие от теплового, солнечный удар возникает из-за перегревания в результате длительного пребывания на солнце и прямого воздействия солнечных лучей на голову.
Симптомы теплового удара: повышение температуры, мышечные боли, носовые кровотечения, рвота, одышка, расширение зрачков, расстройства и потеря сознания.
Симптомы солнечного удара: сильные головные боли, тошнота, головокружение, потеря сознания.
Врачи делят симптомы теплового и солнечного удара на три степени тяжести. При третьей могут появиться бред, галлюцинации, судороги, потеря сознания.
Пребывая в таком состоянии, больной может просто погибнуть, ему срочно необходима медицинская помощь.
Как избежать солнечного удара
Медики советуют:
- надевать легкую одежду из натуральных материалов — льна, хлопка, шелка, не препятствующих потоотделению;
- не гулять без головного убора светлых оттенков;
- ополаскивать лицо и голову прохладной водой, защищаться зонтом;
- регулярно пить чистую воду, исключить любой алкоголь — он способствует обезвоживанию;
- стараться сокращать время пребывания на солнцепеке (с 11.00 до 16.00). Если нахождение на улице в это время необходимо, то стараться держаться в тени;
- по возможности не пользоваться общественным транспортом в часы пик. Если это проблематично, то выбирать менее переполненный транспорт. В пути протирать влажными салфетками/платком открытые участки тела и пить воду.