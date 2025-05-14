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Общество

Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +40 градусов

В Кыргызстане 16-17 мая 2025 года ожидается очень жаркая погода. Об этом сообщил «Кыргызгидромет».

По его данным:

— Дневная температура воздуха в долинах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей повысится до 35-40 градусов;

— В долине Таласской области — до 33-38 градусов.

Во время такой сухой и жаркой погоды во избежание обезвоживания и теплового удара рекомендуется не находиться долго на открытом солнце в дневное время. Также в МЧС советуют обильно поливать сельскохозяйственные культуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329001/
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