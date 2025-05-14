12:39, 14 мая 2025, Бишкек - 24.kg, Айзада КУТУЕВА
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +40 градусов
12:39, 14 мая 2025, Бишкек - 24.kg, Айзада КУТУЕВА
В Кыргызстане 16-17 мая 2025 года ожидается очень жаркая погода. Об этом сообщил «Кыргызгидромет».
По его данным:
— Дневная температура воздуха в долинах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей повысится до 35-40 градусов;
— В долине Таласской области — до 33-38 градусов.
Во время такой сухой и жаркой погоды во избежание обезвоживания и теплового удара рекомендуется не находиться долго на открытом солнце в дневное время. Также в МЧС советуют обильно поливать сельскохозяйственные культуры.