Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +40 градусов

В Кыргызстане 16-17 мая 2025 года ожидается очень жаркая погода. Об этом сообщил «Кыргызгидромет».

По его данным:

— Дневная температура воздуха в долинах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей повысится до 35-40 градусов;

— В долине Таласской области — до 33-38 градусов.