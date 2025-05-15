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Общество

Новый парк развлечений в Бишкеке. Что там успели построить

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в целях ознакомления с ходом строительства посетил парк развлечений «Евразия». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В честь 10-летия Евразийского экономического сообщества АНО «Евразия» реализует масштабный социальный проект — строительство парка в Бишкеке.

Культурно-развлекательный парк в МТУ «Орок», площадью 10 гектаров, после завершения всех строительных работ передадут на баланс мэрии города Бишкек.

Директор регионального офиса АНО «Евразия» в Кыргызстане Кымбат Урумкулова рассказала о том, что будет в парке:

  • Огромная аквазона площадью 4680 квадратных метров: бассейны для взрослых и детей, водные горки.

  • Экстремальная горка высотой 34 метра. Другие современные аттракционы.

  • Ледовый каток площадью около 630 квадратных метров и тюбинговые горки.

  • Мини-стадион.

  • Дино-парк — интерактивное пространство, которое погрузит посетителей в увлекательный мир доисторических существ. Реалистичные фигуры динозавров, познавательные стенды.

  • Огромные батуты, запутанные лабиринты, качели, карусели, развивающие игровые комплексы.

  • Цирковая площадка — место для проведения ярких шоу-программ и выступлений.

  • Большая экспозиционная зона для проведения выставок, ярмарок и культурных фестивалей.

  • Зона питания с уютными кафе и фуд-кортом.

Парк будет полностью бесплатным для посетителей, заявил в мэрии Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329125/
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