Новый парк развлечений в Бишкеке. Что там успели построить

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в целях ознакомления с ходом строительства посетил парк развлечений «Евразия». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В честь 10-летия Евразийского экономического сообщества АНО «Евразия» реализует масштабный социальный проект — строительство парка в Бишкеке.

Культурно-развлекательный парк в МТУ «Орок», площадью 10 гектаров, после завершения всех строительных работ передадут на баланс мэрии города Бишкек.











Огромная аквазона площадью 4680 квадратных метров: бассейны для взрослых и детей, водные горки.

Экстремальная горка высотой 34 метра. Другие современные аттракционы.

Ледовый каток площадью около 630 квадратных метров и тюбинговые горки.

Мини-стадион.

Дино-парк — интерактивное пространство, которое погрузит посетителей в увлекательный мир доисторических существ. Реалистичные фигуры динозавров, познавательные стенды.

Огромные батуты, запутанные лабиринты, качели, карусели, развивающие игровые комплексы.

Цирковая площадка — место для проведения ярких шоу-программ и выступлений.

Большая экспозиционная зона для проведения выставок, ярмарок и культурных фестивалей.

Зона питания с уютными кафе и фуд-кортом.

Парк будет полностью бесплатным для посетителей, заявил в мэрии Бишкека.