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Общество

В Бишкеке выберут лучших учителя и воспитателя года

В Бишкеке с 14 по 19 мая проходят конкурсы «Лучший учитель года» и «Лучший воспитатель года». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В конкурсе «Лучший учитель года» участвуют 32 педагога по 17 номинациям, а в конкурсе «Лучший воспитатель года» участвуют 14 педагогов по 4 номинациям.

Конкурсанты проходят в три тура: самопрезентация, урок и тестирование. В составе жюри сидят представители РИППК, КАО и преподаватели университетов.

Отмечается, что учителя, получившие первые места по всем номинациям, в дальнейшем будут участвовать в республиканском этапе конкурса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329122/
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