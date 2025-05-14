В бишкекском жилмассиве «Арча-Бешик» установили освещение на 14 улицах

23:24, 14 мая 2025, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
В жилом массиве «Арча-Бешик», расположенном в Ленинском районе Бишкека, установили освещение на 14 улицах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По ее данным, в рамках проекта установили 194 современных светодиодных светильника и проложено 6 тысяч 217 метров самонесущего изолированного провода (СИП).
Фото пресс-службы мэрии
Работы ведут одновременно в Ленинском, Октябрьском, Свердловском и Первомайском районах, охватывая как центральные улицы, так и отдаленные жилмассивы.
По поручению мэра города Айбека Джунушалиева муниципальное предприятие «Бишкексвет» запланировало еженедельно устанавливать освещение минимум одной улицы, отметили в пресс-службе.