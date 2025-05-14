В бишкекском жилмассиве «Арча-Бешик» установили освещение на 14 улицах

В жилом массиве «Арча-Бешик», расположенном в Ленинском районе Бишкека, установили освещение на 14 улицах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Фото пресс-службы мэрии

Работы ведут одновременно в Ленинском, Октябрьском, Свердловском и Первомайском районах, охватывая как центральные улицы, так и отдаленные жилмассивы.