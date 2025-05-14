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Общество

В бишкекском жилмассиве «Арча-Бешик» установили освещение на 14 улицах

В жилом массиве «Арча-Бешик», расположенном в Ленинском районе Бишкека, установили освещение на 14 улицах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии
По ее данным, в рамках проекта установили 194 современных светодиодных светильника и проложено 6 тысяч 217 метров самонесущего изолированного провода (СИП).

Работы ведут одновременно в Ленинском, Октябрьском, Свердловском и Первомайском районах, охватывая как центральные улицы, так и отдаленные жилмассивы.

По поручению мэра города Айбека Джунушалиева муниципальное предприятие «Бишкексвет» запланировало еженедельно устанавливать освещение минимум одной улицы, отметили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329065/
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