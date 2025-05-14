Большинство казахстанцев, желающих покинуть страну, хотят жить в России. Такие данные получены в ходе опроса United Research Technologies Group (URTG), проведенного среди более чем 1 тысячи 600 жителей разных регионов страны.

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Отмечается, что подавляющее число граждан РК не собираются менять место жительства по разным причинам, но среди тех, кто все-таки планирует переезд за границу, много желающих уехать в Россию, и в два раза меньше — в США и Турцию. Среди стран Центральной Азии казахстанцы больше думают о переезде в Узбекистан.

Согласно исследованию, сменить место жительства хотят 20 процентов опрошенных. Из них 26,7 процента рассматривают переезд за границу. В Россию— 29 процентов, США — 12 процентов, Турцию — 10,3 процента, страны региона — 3,6 процента.

Уточняется, что подавляющее большинство казахстанцев не собираются менять место жительства и уезжать из своего населенного пункта/региона (80,3 процента), причем более половины из них определенно не собираются этого делать (59,2 процента).

На переезд не решается 43,7 процента опрошенных, так как их удерживает семья, друзья и социальные связи. В топ-5 причин не переезжать вошли также финансовые ограничения, стабильная работа, зависимость от соцпрограмм и пенсии — 22,2 процента; удовлетворенность текущими условиями — 21,5 процента; комфорт привычной среды — 17,9 процента; привязанность к дому — 15,3 процента.

Среди тех, кто допускает переезд в ближайшие два года, чаще встречаются студенты, как работающие (ответившие «определенно да» — 21 процент), так и неработающие (ответившие «скорее да» — 23,5 процента), а также предприниматели (ответившие «скорее да» — 20,9 процента).

Большинство опрошенных рассматривают для переезда внутри страны Алматы (21,1 процента) и Астану (23,7 процента).