Мероприятия по химобработке против саранчи продолжаются в Кыргызстане

На территории Кыргызстана продолжаются мероприятия по химобработке против саранчи. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, проведен мониторинг на общей площади 42 тысячи 966 гектаров.

«Химической обработке подверглось 30 тысяч 260 гектаров. В каждом районе работают обученные специалисты и мобильные группы, которые систематически фиксируют появление вредителя, его вид, численность и фазу развития. Обработка проводится незамедлительно в случае выявления очагов», — отмечают в ведомстве.

Сообщается, что мероприятия по борьбе с саранчой будут продолжаться до августа, так как жизненный цикл вредителя продлится до конца лета.

Департамент химизации, защиты и карантина растений призывает граждан, а также фермеров и землепользователей своевременно сообщать специалистам, если на их территории замечена саранча.