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Общество

Мероприятия по химобработке против саранчи продолжаются в Кыргызстане

На территории Кыргызстана продолжаются мероприятия по химобработке против саранчи. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, проведен мониторинг на общей площади 42 тысячи 966 гектаров.

«Химической обработке подверглось 30 тысяч 260 гектаров. В каждом районе работают обученные специалисты и мобильные группы, которые систематически фиксируют появление вредителя, его вид, численность и фазу развития. Обработка проводится незамедлительно в случае выявления очагов», — отмечают в ведомстве.

Сообщается, что мероприятия по борьбе с саранчой будут продолжаться до августа, так как жизненный цикл вредителя продлится до конца лета.

Департамент химизации, защиты и карантина растений призывает граждан, а также фермеров и землепользователей своевременно сообщать специалистам, если на их территории замечена саранча.

Справка 24.kg

Саранча — вредитель, ежегодно появляющийся естественным путем. Особенно активно вредитель проявляется в так называемых исторических очагах, где его массовое появление фиксируется из года в год. Такие очаги расположены в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Чуйской Таласской и Нарынской областях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328958/
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