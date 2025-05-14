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Общество

В Китае обезьяна с «человеческим лицом» стала звездой соцсетей

Обезьяна-капуцин по кличке Дачжуан из парка дикой природы Хэфэй стала новой звездой китайских соцсетей. Об этом сообщила газета China Daily.

Уточняется, что самец черноголового капуцина, имя которого означает «большой» или «сильный», живет в зоопарке уже 10 лет, но популярность обрел только после того, как видео с ним в мае появилось на китайском аналоге TikTok Douyin.

Пользователи прозвали его «обезьяной с квадратным человеческим лицом».

По словам специалиста по разведению капуцинов Чжан Чуньсюэ, у этих приматов такая внешность считается стандартом красоты.

«Среди капуцинов с черными шапочками альфа-самец обычно имеет более квадратное лицо и более крупное телосложение, чем остальные», — пояснила она и отметила, что Дачжуан обладает робким и нежным характером, несмотря на свой суровый вид.

Он забирается на высокую жердочку и прячется, если к нему приближаются незнакомцы, добавила Чжан Чуньсюэ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328942/
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