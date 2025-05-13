Стали известны даты переводных экзаменов по кыргызскому языку в школах

В конце мая 2025 года во всех общеобразовательных организациях республики учащиеся 5-6-х классов будут сдавать письменные и устные переводные экзамены по кыргызскому языку.

Как сообщили 24.kg в пресс-службе Министерства образования и науки, эти экзамены организуются в соответствии со специально утвержденным положением и направлены на оценку качества образования и развитие языковых навыков.

Экзамен для учащихся 5-х классов в школах с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения пройдет 27-28 мая, для учащихся 6-х классов — 29-30 мая.

Напомним, переводные экзамены по госязыку введены во всех общеобразовательных организациях страны, независимо от формы собственности и языка обучения. С 2025/26 учебного года это коснется учащихся 7-8-х, а также 10-х классов.

Учащиеся 9-х и 11-х классов сдают, как и прежде, госэкзамен по кыргызскому языку.