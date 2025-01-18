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Общество

В школах вводятся переводные экзамены по кыргызскому языку

В общеобразовательных организациях в обязательном порядке вводятся письменные и устные переводные (из класса в класс) экзамены по кыргызскому языку. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

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По данным ведомства, по итогам 2024/25 учебного года учащиеся 5-6-х классов всех общеобразовательных организаций республики, независимо от форм собственности и языка обучения, а с 2025/26 учебного года учащиеся 7-8-х и 10-х классов будут сдавать письменные и устные (из класса в класс) экзамены по этому предмету.

Учащиеся 9-х и 11-х классов, напомним, сдают госэкзамен по кыргызскому.

Экзамены организует департамент развития качества образования при МОиН.

Переводной экзамен будет состоять из трех субтестов: лексика-грамматика, чтение и понимание прочитанного, письмо. Для учащихся будут доступны предварительные пробные тесты.

Переводные экзамены введены в соответствии с конституционным Законом «О государственном языке Кыргызской Республики» и постановлением Жогорку Кенеша «О вопросах государственного языка и языковой политики в КР».

Отметим, что с 2024 года стала обязательной сдача теста по кыргызскому языку для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения по результатам Общереспубликанского тестирования. В прошлом году итоги не влияли на результаты конкурса при зачислении в вузы. Тест по госязыку в этом году проводили с целью определить уровень его знания абитуриентами. Количество баллов в сертификатах ОРТ не указывали.

Будут ли изменения для абитуриентов в 2025-м, в Минобразования пока не сообщили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317157/
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