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Общество

В Караколе достроили новый стадион на 3,5 тысячи мест

В Караколе завершено строительство нового современного стадиона, который вскоре будет открыт для зрителей. Об этом сообщает местная администрация.

По ее данным, объект, рассчитанный на 3 тысячи 560 мест, уже готов к сдаче в эксплуатацию.

@bekzhan.dev
Фото @bekzhan.dev. В Караколе завершено строительство нового стадиона

Стадион, расширивший свою территорию с 5,5 до 7 гектаров, соответствует международным стандартам и оснащен всем необходимым для комфортных тренировок и спортивных событий. В настоящее время ведутся последние работы по внешней отделке, а также по организации системы ирригации и парковки.

Новый стадион станет домом для футбольного клуба «Барс», играющего в Премьер-лиге Кыргызстана.

Проект реализован в рамках государственной программы «Каракол — точка развития» и профинансирован на 680 миллионов сомов.

Старое здание стадиона признано аварийным еще в 1972 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328898/
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