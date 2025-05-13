15:56
USD 87.45
EUR 97.39
RUB 1.06
Общество

Кыргызстанцы могут поступить в Пакистанский институт инженерии

Объявлен прием иностранных студентов на осенний семестр 2025 года в один из ведущих технических вузов Пакистана — Институт инженерии и прикладных наук (PIEAS). Об этом сообщает Министерство образования и науки.

По его данным, PIEAS предлагает полностью финансируемые стипендии для поступающих на программы бакалавриата, магистратуры, докторантуры.

Студенты получают полное освобождение от первоначальных и семестровых университетских взносов (включая плату за обучение). Им покрывают однократно авиабилет (экономкласс), а также ограниченную медицинскую страховку (исключая расходы, связанные с беременностью, стоматологией и хроническими заболеваниями), выплачивают ежемесячную стипендию.

С программами для поступления можно ознакомиться на сайте Минобразования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328870/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
Ближе к перемирию. Индия возобновила подачу воды в Пакистан
Перемирие между Индией и Пакистаном: напряженность сохраняется
Индия и Пакистан договорились о перемирии и переговорах
МИД вновь призывает граждан воздержаться от поездок в Индию и Пакистан
Новый виток конфликта между Индией и Пакистаном: что известно к этому часу
Обострение ситуации. Новый виток конфликта между Индией и Пакистаном
Милиция Чуйской области проводит профилактику с рабочими из Индии и Пакистана
Обострение. Минобразования КР проводит работу среди студентов Индии и Пакистана
Обострение. МИД просит кыргызстанцев воздержаться от поездок в Индию и Пакистан
Пакистан-Индия салгылашы: 36 киши каза болду
Популярные новости
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
В&nbsp;мэрии рассказали, какая односторонняя улица в&nbsp;Бишкеке станет двусторонней В мэрии рассказали, какая односторонняя улица в Бишкеке станет двусторонней
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;10&nbsp;мая: дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 мая: дожди
Бизнес
Вечер рок-хитов и&nbsp;классики с&nbsp;оркестром &laquo;Манас&raquo; при поддержке MEGA Вечер рок-хитов и классики с оркестром «Манас» при поддержке MEGA
&laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; город, который я&nbsp;люблю&raquo;: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры «Бишкек — город, который я люблю»: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры
Тарифная линейка &laquo;Элдики + MegaTV&raquo;: цифровые решения от&nbsp;MEGA для каждого Тарифная линейка «Элдики + MegaTV»: цифровые решения от MEGA для каждого
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
13 мая, вторник
15:49
Президент заложил капсулу под строительство аэропорта «Джалал-Абад» Президент заложил капсулу под строительство аэропорта «...
15:42
Кыргызстанцы могут поступить в Пакистанский институт инженерии
15:28
В МВД прокомментировали обыск и задержание в ГУВД Бишкека
15:26
Цифровой сом признан официальным средством платежа в Кыргызстане
15:19
В работе информационных систем ЦОН в Кыргызстане наблюдается технический сбой