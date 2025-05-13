Кыргызстанцы могут поступить в Пакистанский институт инженерии

Объявлен прием иностранных студентов на осенний семестр 2025 года в один из ведущих технических вузов Пакистана — Институт инженерии и прикладных наук (PIEAS). Об этом сообщает Министерство образования и науки.

По его данным, PIEAS предлагает полностью финансируемые стипендии для поступающих на программы бакалавриата, магистратуры, докторантуры.

Студенты получают полное освобождение от первоначальных и семестровых университетских взносов (включая плату за обучение). Им покрывают однократно авиабилет (экономкласс), а также ограниченную медицинскую страховку (исключая расходы, связанные с беременностью, стоматологией и хроническими заболеваниями), выплачивают ежемесячную стипендию.

С программами для поступления можно ознакомиться на сайте Минобразования.