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Общество

В КР выделят 5 миллиардов сомов на 10 ирригационных проектов

В 2025 году из республиканского бюджета планируется выделить 5 миллиардов сомов на развитие ирригационной системы Кыргызстана. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и перерабатывающей промышленности по итогам рабочей поездки главы ведомства Бакыта Торобаева в Джалал-Абадскую область.

Согласно данным Минсельхоза, средства пойдут на реализацию 10 крупных инвестиционных проектов в сфере ирригации. Бакыт Торобаев ознакомился с текущим состоянием каналов в Сузакском и Ноокенском районах, в том числе Чон-Ноокенского канала.

В рамках поездки также были приняты решения о необходимости завершения проектно-сметной документации, уточнения ресурсов и своевременного запуска работ на местах.

Как подчеркнули в министерстве, масштабные инвестиции запланированы по поручению президента с целью модернизации и устойчивого развития водохозяйственного комплекса страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328860/
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