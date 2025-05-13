Из черного списка России исключены 4 тысячи соотечественников. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу.

По его словам, по последним данным, в черном списке РФ в настоящее время всего находится 593 тысячи человек.

«Из них число наших соотечественников составляло 74 тысячи человек. Недавно 4 тысячи исключено из него. Еще 36 тысяч наших соотечественников прошли дактилоскопическую регистрацию и, вероятно, будут исключены из черного списка. Но если у них есть проблемы с банковской задолженностью или по каким-то медпоказаниям, то их могут оставить в списке», — говорит Бакыт Дарманкул уулу.

Он добавил, что гражданам Кыргызской Республики, находящимся на территории Российской Федерации и попавшим в реестр нарушителей миграционного законодательства (черный список) по различным причинам, предоставлена возможность урегулировать свой правовой статус и выйти из этого списка до 10 сентября 2025 года.

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«Я призываю граждан не оставлять до последнего срок легализации и уже сейчас приступить к урегулированию своего статуса. Сейчас мы проводим информационную кампанию по разъяснению ситуации среди соотечественников», — заметил замминистра.

Он отметил, что свой статус каждый может определить сам на сайте Мигрант.kg.